Szok w "Na dobre i na złe". Ogłoszą śmierć jednego z głównych bohaterów!

"Na dobre i na złe" zakończyło się przed wakacjami zagadką. Co dalej z Mario (Marcin Korcz), którego kryjówkę odkryła żądna zemsty mafia? Fanów serialu po wakacjach czeka tragiczna wiadomość. W 923 odcinku Blanka (Pola Gonciarz) dowie się, że jej mąż nie żyje w wyniku wypadku samochodowego. A że jego auto stanęło w płomieniach, identyfikacja zwłok będzie możliwa tylko dzięki badaniom DNA. Lekarka będzie mogła liczyć na wsparcie całego szpitala w Leśnej Górze oraz siostry Mario, Weroniki (Klaudia Łapot).

"Na dobre i na złe" po wakacjach. Wiemy, co dalej z Mario i Blanką

Gdy pogrążona w rozpaczy Blanka będzie wspominać swój ślub z Mario, odwiedzi ją kurier. Gdy otworzy paczkę, zorientuje się, że kostnica odesłała jego rzeczy. W środku znajdzie mocno nadpalony portfel, obrączkę i bransoletkę, którą mu kiedyś podarowała na szczęście. Na szczęścia siostra Milewskiego dokona przełomowego odkrycia. To właśnie od Weroniki Blanka dowie się w końcu, że mężczyzna jednak żyje. Okaże się, że gangster sfingował swoją śmierć, żeby uciec przed Sergiuszem Poznańskim (Mateusz Kaczmarek), który chce go zabić. Poza tym ma nadzieję, że tylko w ten sposób Blance nie będzie grozić niebezpieczeństwo. Czy długo uda mu się być w kryjówce i nie kontaktować z żoną? Mafia będzie ją ciągle obserwować... Pamiętacie, że niedawno Blanka i Mario wzięli ślub? Zdjęcia z uroczystości i wesela znajdziecie w galerii na górze strony.

"Na dobre i na złe". Fani serialu zauważyli, że Blanka przestała nosić obrączkę

Niedawno Pola Gonciarz zdradziła, że choć w telewizji nie ma obecnie nowych odcinków "Na dobre i na złe", aktorzy cały czas pracują na planie. "Jakbyście się zastanawiali, co w wakacje porabia Blanka i ekipa... Praca wre. Jak myślicie, co czeka Blankę w zbliżającym się sezonie? Co chcielibyście zobaczyć? No i jesteście… #teammario czy #teamradwan"? - zapytała aktorka. Fani natychmiast zaczęli dzielić się z nią swoimi przemyśleniami. "Mam nadzieję, że czeka ją szczera, prawdziwa, spokojna miłość. Co jeszcze... Radwan zawalczy o nią, a Mario umrze", "Przez ostatnie tygodnie na relacjach Blanka nie ma obrączki, to pewnie uśmiercili Mario albo się rozstali", "Team Mario, Radwan szans już kilka miał i w ogóle nudny facet. A Mario kocha Blankę i ona jego", "Blanka, kochana, a niech się chłopcy biją, a ty znajdź trzeciego" - czytamy na Instagramie serialowej Blanki.