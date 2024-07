Justyna Steczkowska jeszcze do niedawna była jedną z trenerek w programie "The Voice of Poland" emitowanym na antenie TVP2. Ostatnio piosenkarka zmieniła jednak pracodawcę i już niedługo będziemy ją mogli oglądać w show Polsatu. Gwiazda zasiądzie bowiem za stołem jurorskim w nowej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo".

"Twoja twarz brzmi znajomo". Justyna Steczkowska będzie oceniać uczestników. Jest oficjalne potwierdzenie

Już jakiś czas temu pojawiły się doniesienia, jakoby Justyna Steczkowska miała zostać nową jurorką w programie "Twoja twarz brzmi znajomo". Teraz na instagramowym profilu show pojawiło się oficjalne potwierdzenie. Piosenkarka już niebawem zasiądzie za stołem jurorskim i będzie oceniać wokalne i aktorskie popisy uczestników.

Czas ogłosić jurora 21. edycji "Twoja twarz brzmi znajomo". W programie wcielał się w nią nie jeden uczestnik, w tym Ewelina Lisowska. Jedna z niewielu polskich wokalistek, która może pochwalić się czterooktawową skalą głosu. Z pewnością wszystkim wam znana Szamanka polskiej sceny muzycznej. Justyna Steczkowska!

"Twoja twarz brzmi znajomo". Steczkowska nową jurorką. Internauci podzieleni

Ogłoszenie nowej jurorki programu "Twoja twarz brzmi znajomo" spotkało się z mieszanymi reakcjami. Pod postem pojawiła się dosłownie lawina komentarzy. Niektórzy internauci byli zachwyceni informacją o tym, że Justyna Steczkowska dołączy do grona jurorów. "Cudownie! W końcu zacznę oglądać ten program", "Już nie mogę się doczekać odcinków z panią Justynką", "To będzie petarda, ten sezon" - cieszyli się fani piosenkarki. Inni natomiast nie byli zadowoleni ze zmian. "Hmmm, no jestem sceptycznie nastawiona. Przydałby się ktoś z poczuciem humoru. Liczyłam na byłego uczestnika, który wie, jak wygląda praca w programie", "O nie, nie pasuje tu zupełnie", "Zachodzą zmiany na gorsze", "Wiernym widzom, którzy śledzą losy programu od wielu lat, jak mnie trochę trudno przetrawić te wszystkie drastyczne zmiany", "No to jest chyba jedno z większych zaskoczen" - twierdziła część komentujących.