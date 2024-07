Program "Gogglebox. Przed telewizorem" doczekał się już 20 sezonów. Reality show, w którym uczestnicy siedzą na kanapie i oglądają telewizję, cieszy się niesłabnącą popularnością i wylansował już kilku celebrytów. Jednymi z najbardziej lubianych bohaterów są Izabela Zeiske i jej syn Joachim. Uczestnik zazwyczaj chwali się w mediach społecznościowych kadrami z siłowni luz rodzinnymi fotografiami. Ostatnio jednak zapozował z tajemniczą pięknością.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak wyglądają relacje w Gogglebox? "Przyjaźnię się tylko z Kozakiem i Bombą, resztę mam mocno w..."

"Gogglebox." Joachim Zeiske u boku pięknej dziewczyny. "Razem lepiej"

Joachim Zeiske występuje nie tylko w "Gogglebox. Przed telewizorem". Mogliśmy go zobaczyć również w innych programach emitowanych na antenie TTV, takich jak "99 - gra o wszystko" czy "Nasi w mundurach". Uczestnik reality show jest bardzo popularny także na Instagramie. Jego profil jest obserwowany przez ponad 60 tysięcy użytkowników. Joachim nie stroni od publikowania prywatnych kadrów. Najczęściej na tego typu zdjęciach towarzyszą mu jednak członkowie rodziny. Ostatnio na jego InstaStories pojawiła się relacja, na której widzimy go w towarzystwie tajemniczej kobiety. "Po ciężkim dniu" - głosił podpis pod fotografią. Kadr został także opatrzony hasztagiem "better together" (pol. razem lepiej)". Czy to oznacza, że serce syna Izabeli Zeiske jest już zajęte? Wspomniane zdjęcie znajdziecie w naszej galerii.

Joachim Zeiske odniósł się do plotek na temat swojej orientacji. Jasna deklaracja

Jakiś czas temu Joachim Zeiske zareagował na zaczepki internautów, którzy twierdzili, że jest gejem. "Ja tam obstawiam, że jesteś gejem, tylko boisz się przyznać przed fanami", "Mama wie chyba, że chcesz ukryć, żeby nie stracić popularności", "Dlaczego twoja mama mnie zablokowała? Poprosiłam ją, by była wyrozumiała dla ludzi homo" - brzmiały niektóre z nieprzyjemnych komentarzy. Uczestnik programu "Gogglebox. Przed telewizorem" postanowił raz na zawsze uciąć wszelkie spekulacje. "Nie jestem homoseksualistą" - zapewnił, cytowany przez portal styl.fm. Jednocześnie podkreślił, że nie nie ma nic przeciwko osobom o tej orientacji.