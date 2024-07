Agnieszka Kotońska to jedna z bardziej lubianych uczestniczek "Gogglebox. Przed telewizorem". Cała jej rodzina dostarcza widzom mnóstwo rozrywki. Nie jest tajemnicą, że wygląd kobiety od pierwszego odcinka uległ sporej zmianie. Agnieszka sporo straciła na wadze, przez jakiś czas eksperymentowała również z kolorem włosów. Dociekliwi fani zaczęli podejrzewać, że Kotońska ingerowała w wygląda przy pomocy medycyny estetycznej. Gwiazda TTV w końcu postanowiła zabrać głos i rozwiać wszelkie wątpliwości. Spójrzcie, jak Agnieszka Kotońska wyglądała na początku programu! Zdjęcia znajdziecie w galerii na górze strony.

Agnieszka Kotońska miała operacje plastyczne? "Na tę chwilę…"

Influencerka zorganizowała dla swoich fanów sesję Q&A, w której odpowiedziała szczerze na najciekawsze pytania. Jedno z nich dotyczyło ingerencji w swój wygląd. Kotońska nie kryła zaskoczenia zakwestionowaniem jej naturalności. "Absolutnie nic nie poprawiałam żadnymi operacjami plastycznymi. Na tę chwilę co bym chciała sobie zrobić, to biust, ale się boję" - można było przeczytać pod pytaniem w relacji na profilu celebrytki.

Agnieszka Kotońska pojawiła się w nowym programie. "Jestem wrakiem człowieka"

"Gogglebox. Przed telewizorem" to nie jedyny format, w którym Kotońska wzięła udział. Niedawno mogliśmy zobaczyć ja w programie "Back to school", nowej produkcji TTV, gdzie uczestnicy przez dwa tygodnie uczą się w szkole z internatem. Celebrytka nie ukrywała, że udział w show był dla niej bardzo męczący. - Jestem wrakiem człowieka. Ten eksperyment, w którym wzięłam udział nie był łatwym eksperymentem (...) Powrót do szkoły był dla mnie bardzo ciężki, dlatego, że ja już teraz zajmuję się zupełnie czymś innym. Twierdzenie Pitagorasa czy tablica Mendelejewa zawsze były dla mnie udręką - wyznała w rozmowie z Party. Co myślicie o tym programie? Dajcie znać w sondażu na końcu artykułu.