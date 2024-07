"Love Island" to popularny format, w którym uczestnicy szukają swojej drugiej połówki. Prowadzącą od samego początku jest Karolina Gilon. W dziewiątej edycji programu wystąpiła Wiktoria Antolak, która przeżywała prawdziwe rozterki miłosne w willi. Nawiązała burzliwą relację z Adrianem. Po powrocie do Polski uczestnicy przekazali, że ich związek nie przetrwał próby czasu. "Nie jesteśmy razem. Daliśmy sobie szansę, ale nie wyszło. Nasze drogi się rozeszły, ale pozostajemy w relacji koleżeńskiej" – przekazała Wiktoria. Czy serce Islanderki jest znów zajęte?

Zobacz wideo Karolina Gilon znalazła miłość w "Love Island". Ludzie "tropili" jej związek

"Love Island". Wiktoria i Jakub razem na festiwalu. Trzymali się za ręce

Wiktoria wybrała się z grupą znajomych na festiwal Opener. Wszystko zrelacjonowała na swoim profilu na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad 63 tys. użytkowników. Na zamieszczonym przez Wiktorię filmie znalazł się Jakub Roniewicz, który także wystąpił w dziewiątej edycji "Love Island". Co ciekawe, uczestnicy trzymali się na nagraniu za ręce. Kadr znajdziecie w galerii na górze strony. To wywołało poruszenie wśród wielu internautów, którzy ruszyli z komentarzami pod postem Wiktorii. "W końcu prawdziwie szczęśliwa. Tak trzymać kochani", "Tego się nie spodziewałem @kuba.roniewicz", "Super! Ja im kibicuję", "Bardzo fajnie, że tak się wszystko ułożyło" - pisali. Myślicie, że Wiktoria i Jakub rzeczywiście są w związku? Dajcie znać w sondzie na dole strony.

"Love Island". Wiktoria o udziale w programie. "Warto czasem zaryzykować"

Po zakończeniu "Love Island" Wiktoria napisała post podsumowujący udział w programie. Jak się okazuje, bardzo dobrze wspomina przygodę w willi. "Była szalenie niesamowita. (...) Myślę, iż historia, która cały czas się pisze, pokazuje mi, że warto czasem zaryzykować i pójść do takiego programu, by prawdziwie przeżyć jedną z lepszych przygód swojego życia, a jeżeli rzeczywiście chcesz się zakochać to uwierzcie mi - da się!" – napisała Wiktoria w mediach społecznościowych. ZOBACZ TEŻ: Gwiazda "Love Island" została zatrzymana. W tle afera z przemytem narkotyków o wartości milionów