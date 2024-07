W wakacje najwięksi fani seriali muszą uzbroić się w cierpliwość. Wówczas telewizje nie emitują nowych odcinków, a widzowie muszą zadowolić się jedynie powtórkami. "Komisarz Alex" to serial, który przez ponad dekadę pojawia się na antenie telewizyjnej Jedynki. Format cieszy się niesłabnącą popularnością, mimo że co jakiś czas zmienia się opiekun tytułowego czworonoga. Ostatnio tę rolę pełni Jacek Knap, ale i to uległo zmianie. Telewizja Polska zapowiedziała jednak zmiany w obsadzie. Na tym jeszcze nie koniec, bo okazuje się, że widzowie będą mogli zobaczyć premierowe odcinki jeszcze w tym miesiącu.

"Komisarz Alex". TVP zapowiada premierowe odcinki w sezonie letnim. Fani będą wniebowzięci

Dla fanów "Komisarza Alexa" jest to zapewne rewelacyjna wiadomość. TVP przekazało, że jeszcze w lipcu widzowie będą mogli zobaczyć dwa premierowe odcinki serialu. Pierwszy z nich zostanie wyemitowany w sobotę 13 lipca. Natomiast drugi będzie można obejrzeć w sobotę 20 lipca. "W lipcu zostaną wyemitowane dwa premierowe odcinki "Komisarza Alexa". (...) O szczegółach emisji kolejnych premierowych odcinków serialu poinformujemy w najbliższym czasie" - przekazało biuro prasowe Telewizji Polskiej, w odpowiedzi na zapytanie RMF FM.

"Komisarz Alex". Wielkie zmiany w obsadzie. Z tymi aktorami pożegnała się produkcja

W serialu "Komisarz Alex" zaszły dość spore roszady w obsadzie. Główną rolę opiekuna Alexa przyjął bowiem Marcin Rogacewicz, znany m.in. z "Na dobre i na złe" czy "Przyjaciółek". Tym samym aktor zastąpił Jacka Knapę, który dołączył do ekipy produkcyjnej zaledwie rok temu. Na tym jednak nie koniec. Jakiś czas temu Telewizja Polska zapowiedziała rozstanie z aktorką Beatą Fido. Wówczas chodziło o to, że rozpętała się wokół niej afera finansowa. Początkowo straciła ona rolę w "Leśniczówce", teraz przyszła pora i na "Komisarza Alexa". TVP ujawniła, że aktorka, która była związana z produkcją od 2016 roku, po raz ostatni pojawi się w serialu w 294 odcinku. ZOBACZ TEŻ: "Mężczyzna z 1000 dzieci" uderza w Netfliksa. Nazwał serial oszustwem i szykuje pozew.