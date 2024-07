"Sanatorium miłości" to program telewizyjny, który cieszy się dużą popularnością. W formacie seniorzy szukają swojej drugiej połówki. Towarzyszy im Marta Manowska, która od początku jest prowadzącą. W piątej edycji "Sanatorium miłości" poznaliśmy Bożenę Klimaszewską. Kobieta wzięła udział w programie cztery lata po śmierci swojego męża. Kuracjuszce nie udało się znaleźć miłości przed kamerami, ale poznała wiele osób, z którymi się zaprzyjaźniła. Występ w formacie zachęcił Bożenę do rozkręcenia działalności w mediach społecznościowych.

"Sanatorium miłości". Bożena na łonie natury. Pochwaliła się poezją

Bożena Klimaszewska pozostaje w stałym kontakcie z internautami. Jej instagramowy profil obserwuje prawie tysiąc osób. To właśnie na tej platformie gwiazda "Sanatorium miłości" pochwaliła się, jak spędza letnie chwile. Wybrała się nad rzekę w stylowym ubraniu. Założyła sukienkę, kapelusz i różowe kolczyki w intensywnym kolorze. Uwagę przykuła nienaganna sylwetka Bożeny. Uczestniczka zaprezentowała swoje zgrabne nogi na zdjęciu. Trzeba przyznać, że seniorka jest w świetnej formie. Sami to oceńcie, zaglądając do galerii na górze strony, gdzie znajdziecie opublikowaną przez Bożenę fotografię. Seniorka opatrzyła kadr opisem, w którym zamieściła fragment swojego wiersza. "Opalone brzuszki, wypięte cyc**szki, Nie - nie! Nie kusimy wcale, a potem Necko, Białe" - czytamy. Dajcie znać w sondzie, jak podoba wam się poezja Bożeny.

"Sanatorium miłości". Bożena o swojej twórczości. "Od dzieciństwa mam to w sobie"

Bożena nie ukrywa tego, że drzemie w niej dusza artystki. Gwiazda "Sanatorium miłości" nie tylko pisze wiersze, ale także maluje. W rozmowie z portalem Telemagazyn.pl opowiedziała o swoich pasjach. "Od dzieciństwa mam to w sobie. Moi rodzice wpajali w nas miłość do przyrody, a przyroda daje natchnienie do pisania i malowania. W szkole uwielbiałam język polski, te wszystkie rozważania na temat tego, co autor miał na myśli. Chodziłam na warsztaty, literackie, zaczęłam brać udział w konkursach - byłam nagradzana, co dawało mi dużo satysfakcji. Obecnie publikuje w mediach społecznościowych. Tam dzielę się swoją twórczością. Marzę też o wydaniu drugiej książki" - przekazała. ZOBACZ TEŻ: "Sanatorium miłości". Maria Luiza jest w poważnych tarapatach finansowych. Obwinia TVP. "Mam żal"