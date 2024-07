Dominik Abus występuje w programie "Gogglebox. Przed telewizorem" od trzeciego sezonu. Na kanapie towarzyszy mu Krzysztof Radzikowski. Panowie świetnie się dogadują. Nic więc dziwnego, że fani uwielbiają ich oglądać. Bohater rozrywkowego show prywatnie spełnia się jako ojciec i wieloletni partner. Abus stał się rozpoznawalny również ze względu na charakterystyczny wygląd. Co kryje się za jego łysiną? W końcu prawda wyszła na jaw.

"Gogglebox. Przed telewizorem". Dlaczego Abus nie ma włosów? Tajemnica wyszła na jaw

Dominik Abus w końcu podzielił się historią swojej łysiny. Okazało się, że obecna fryzura to niezamierzony skutek inspiracji włosami kolegi. Gdy mężczyzna był jeszcze nastolatkiem, zapragnął mieć balejaż, który podpatrzył u znajomego. Niefortunnie wybrał jednak salon z mało kompetentnymi pracownikami. - Fryzjerka powiedziała, że jak będzie mnie piekła skóra, to jeszcze trzeba z dziesięć minut poczekać - opowiadał na nagraniu udostępnionym na YouTubie. Placówkę opuścił z kilkoma kolorami na głowie. Był załamany. Nie tylko on. - Matka jak mnie zobaczyła, to się popłakała - słyszymy w materiale.

Sytuację uratować próbowała inna fryzjerka. Pech chciał, że niedługo później była studniówka Abusa. Gdy zobaczyła go partnerka, stwierdziła, że nigdzie nie idzie. Uczestnik dał szansę jeszcze jednej fryzjerce. Były to trzy wizyty w różnych salonach w ciągu czterech dni. - Stwierdziłem, że jak się uda, to żeby zrobili mi z powrotem mój naturalny kolor włosów (czarny). I wyszedł kasztan. Ja w tych kasztanowych włosach poszedłem na studniówkę. Dziwnie to wyglądało, ale nie było wyjścia - powiedział. Nie było idealnie, ale zdecydowanie lepiej. Po szkolnej imprezie osłabione włosy mężczyzny po prostu zaczęły wypadać. To plus "podrażniona" farbami skóra głowy przyniosły opłakane efekty. Dominik Abus zdenerwował się i postanowił ogolić się na łyso. Tak już zostało! - I oto dlaczego jestem łysy - podsumował. Zdjęcia Dominika Abusa z programu "Gogglebox" znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

"Gogglebox. Przed telewizorem". Dominik Abus przeszedł prawdziwą metamorfozę

W 2022 roku Dominik Abus postanowił zmienić swoje życie. Pod czujnym okiem Roberta Burneiki postanowił zacząć chodzić na siłownię i stosować odpowiednią dietę. Warto przypomnieć, że to popularny kulturysta, który znany jest pod pseudonimem Hardkorowy Koksu. Przez lata pracował nad sylwetką, a teraz pomaga innym. Dzięki niemu Abus zrzucił aż 16 kilogramów! Mężczyzna zakończył również palenie papierosów. Fani byli zachwyceni. "Ale progres! Dla chcącego nic trudnego, lecisz dalej Abus", "To jednak rozpiska od Burneiki działa....", "Konsekwentnie do celu" - czytamy w komentarzach na Instagramie. Abus opublikował także zdjęcia "przed" i "po". Znajdziecie je TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: "Gogglebox. Przed telewizorem". Dominik Abus pokazał żonę pląsającą przed butikiem Diora. "Kiecka wymiata"

