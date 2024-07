Jak wiadomo, na jesieni widzowie Polsatu będą mogli zobaczyć nowy program randkowy. Stacja zadecydowała o wstrzymaniu emisji "Love Island", w zamian za to pojawić ma się format poświęcony nieco starszej grupie wiekowej. Wiele wskazuje na to, że szykuje się prawdziwy hit, a stacja już odlicza dni do wielkiej premiery. Wiadomo już też, kto poprowadzi nowe randkowe show. Będzie to Katarzyna Cichopek. W sieci właśnie opublikowano pierwsze nagranie z planu programu. Internauci mają już wyrobione zdanie na ten temat.

Katarzyna Cichopek na planie nowego programu. "Wyczekujcie"

Katarzyna Cichopek poprowadzi nowe randkowe show o nazwie "Moja mama i twój tata". W programie dorosłe dzieci będą szukać partnerów dla swoich rodziców singli. Dzieci będą zamieszkiwać w jednym z domów i na bieżąco będą śledzić poczynania rodziców, którzy będą poznawać się w drugim domu. Warto zaznaczyć, że uczestnicy zostaną całkowicie odcięci od świata zewnętrznego. Okazuje się, że prace na planie już się rozpoczęły. W mediach społecznościowych stacji możemy zobaczyć pierwszy zwiastun formatu z Katarzyną Cichopek w. roli głównej. "Kochani, mamy do was super informacje. Właśnie wystartowaliśmy ze zdjęciami do nowego programu, który już we wrześniu pojawi się na antenie. Czegoś takiego jeszcze w Polsce nie było! "Moja mama i twój tata" to niezwykły program randkowy, który pokazuje, że każdy wiek jest dobry na znalezienie miłości, a to wszystko pod okiem nieprzypadkowej prowadzącej - Katarzyny Cichopek. Wyczekujcie!" - napisano. Zdjęcia Katarzyny Cichopek możecie zobaczyć w naszej galerii w górnej części artykułu.

Katarzyna Cichopek poprowadzi nowy program. Widzowie nie mają złudzeń

Pod opublikowanym postem niemalże od razu pojawiły się liczne reakcje. Internauci nie czekali długo i w mgnieniu oka chwycili za telefony i ruszyli do komentowania. Wielu z nich nie kryło zachwytu, w kierunku nowego formatu, a także prowadzącej posypały się same miłe słowa. "Już mi się podoba ten program" - napisała jedna z internautek. "Super! Idealny człowiek na idealnym miejscu" - dodała jeszcze jedna. "Pani Kasia coś wie na ten temat" - stwierdziła następna. "Wow gratuluję! Warto w każdym wieku otworzyć się na miłość" - napisała jeszcze jedna. To tylko wybrane komentarze, w rzeczywistości pojawiło się ich o wiele więcej. Jesteście ciekawi, jak Katarzyna Cichopek sprawdzi się w nowej roli? O tym przekonamy się już niebawem. ZOBACZ TEŻ: Polsat szykuje nowy program. Będzie hit? Widzowie mają już wyrobione zdanie.