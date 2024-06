"M jak miłość" to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych seriali Telewizji Polskiej. Format przez ponad dwie dekady cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród widzów. Nie da się ukryć, że saga rodu Mostowiaków skradła serca i zgromadziła wokół siebie mnóstwo fanów, którzy mocno zżyli się z bohaterami, a także wciągnęli w ich losy i z wielkim zaciekawieniem śledzą ich dalsze poczynania. Jak wiadomo, obecnie trwa przerwa w emisji serialu. Premierowe odcinki będziemy mogli zobaczyć dopiero po wakacjach. Widzów z pewnością czekają spore zmiany przede wszystkim w obsadzie serialu. Nie zobaczymy kilku kluczowych postaci. Według najnowszych doniesień z serialem pożegnać się ma także uwielbiana Basia (Gabriela Raczyńska). Poznajcie szczegóły.

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Cichopek pokazała nietypowe sceny na planie "M jak miłość"

"M jak miłość". Basia zniknie z serialu. Taki los czeka jej postać

Dla fanów "M jak miłość" nie mamy dobrych informacji. Jak podaje serwis superseriale.se, w nowych odcinkach serialu pożegnamy się z Basią (Gabriela Raczyńska), przyszywaną córką Pawła (Rafał Mroczek). Według doniesień portalu Basia ma wyjechać do Anglii, gdzie zaprosiła ją mama. To tam dziewczyna rozpocznie zupełnie nowy etap w życiu, tym samym opuszczając ukochanego przyszywanego ojca i Frankę (Dominika Kachlik). Wiele wskazuje na to, że jej postać prędko nie pojawi się w serialu. Nieobecność Basi w serialu pokrywa się z rewolucjami życiowymi aktorki. Gabriela Raczyńska jakiś czas temu poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych, że po wakacjach rozpoczyna naukę w prestiżowej szkole. Przypominamy, że postać Basi w serialu obecna jest od lat. Aktorka dosłownie dorastała na oczach widzów. Gabriela Raczyńska zaczynała swoją przygodę z "M jak miłość" jeszcze jako mała dziewczynka, dziś natomiast jest już dorosłą kobietą. Zdjęcia serialowej Basi możecie obejrzeć w naszej galerii w górnej części artykułu.

"M jak miłość". Produkcja szykuje nową czołówkę. Prace wrą w najlepsze

W związku z tym, że wiele wątków dobiegło już końca, a także sporych roszadach między postaciami produkcja serialu "M jak miłość" w końcu zdecydowała się na odświeżenie czołówki Choć trwa przerwa w emisji serialu, to prace na planie wrą w najlepsze, a w mediach społecznościowych możemy śledzić ich postępy. Wiadomo już, że u boku Bartka będziemy mogli zobaczyć Natalię (Dominika Suchecka) i Dorotę (Iwona Rejzner). Spora zmiana zajdzie także u Marcina (Mikołaj Roznerski). Dotąd razem z nim pojawiały się dzieci, a także Iza (Adriana Kalska). Natomiast teraz przy serialowym detektywie będzie występowała Kama (Michalina Sosna). Jesteście ciekawi efektu? ZOBACZ TEŻ: Katarzyna Cichpek pokazała nietypowe sceny z planu "M jak miłość". Takiego chaosu dawno nie widzieliśmy.