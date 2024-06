"Familiada" to jeden z czołowych programów Telewizji Polskiej. Mijają, lata a produkcja wciąż cieszy się ogromną popularnością. Format od lat prowadzi Karol Strasburger, którego suchary serwowane na początku poszczególnych odcinków stały się już ikoniczne. Od czasu do czasu widzów potrafią rozbawić również uczestnicy. Wszyscy fani "Familiady" doskonale wiedzą, że więcej niż jedno zwierzę to lama, a osoba, która uprawia rośliny to... szklarz. Tym razem pytanie z pozoru proste zaskoczyło uczestnika na tyle, że udzielił absurdalnej odpowiedzi. Wystarczyło podać tylko imię męskie bez litery "A". Reakcja? Bezcenna. Zobaczcie sami! Zdjęcia znajdziecie w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Rekordy polskiej telewizji. "Wielka gra" była nadawana 44 lata

"Familiada". Karol Strasburger nie mógł powstrzymać się od śmiechu

Prowadzący jasno sformułował pytanie. - Imię męskie bez litery "A"? Uczestnik udzielający odpowiedzi nie zastanawiał się zbyt długo. - Jan - wypalił. Tablica rozbrzmiała charakterystycznym dźwiękiem oznaczającym pomyłkę. Roześmiany Karol Strasburger nie za bardzo wiedział, jak zareagować. Sam uczestnik chwycił się za głowę i nie mógł uwierzyć, że popełnił tak banalny błąd. Nagranie z tego odcinka stało się hitem na TikToku. "Mój mózg na matmie", "Z takim przekonaniem to powiedział, że sam się zastanawiałem, o co chodzi", "Ach ten Janeczek" - pisali rozbawieni internauci.

'Familiada'. Karol Strasburger fot. kapif.pl

"Familiada". Zabawne pomyłki z innych odcinków

Swego czasu Karol Strasburger zapytał jednego z uczestników o urządzenie, które zużywa najwięcej energii w domu. Ten po chwili zastanowienia odpowiedział, że sporo energii zużywa... prąd. Hitem internetu stało się też pytanie "Co zmienia kierowca podczas jazdy samochodem"? Odpowiedź? "Opony". Według jednego z gości programu najpopularniejszym owocem z polskiego sadu są... banany. Z kolei w innym odcinku uczestnicy mieli za zadanie wskazać słowo rozpoczynające się na literę "ć". Jednym z zaproponowanych wyrazów, co do którego byli zgodni wszyscy członkowie drużyny, było słowo "ćwierć". Wtem kobieta pełniąca funkcję kapitana postanowiła posłuchać własnego głosu i powiedziała "ćmiel". ZOBACZ TEŻ: "Familiada". Karol Strasburger ma powód do radości. Fani ruszyli z gratulacjami