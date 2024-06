To on wygrał kolejny milion. Mateusz Żaboklicki tym pytaniem rozwalił system

"Milionerzy" od lat rozgrzewają widzów aż do czerwoności. Ci z wielkim zaciekawieniem śledzą poczynania kolejnych uczestników w niełatwej walce o główną wygraną. W 706. odcinku teleturnieju mieliśmy okazję poznać pana Mateusza Żaboklickiego. Mężczyzna zalicza się do nielicznego grona uczestników, którym udało się prawidłowo odpowiedź na wszystkie 12. pytań. Przypominamy, jakie zagadnienie dostarczyło mu zwycięstwa, a także czym zajmuje się na co dzień.

"Milionerzy". To pytanie zagwarantowało panu Mateuszowi zwycięstwo w programie

Pan Mateusz brawurowo radził sobie w grze. Z wielką rozwagą odpowiadał na kolejne pytanie i tak udało mu się przebrnąć przez wszystkie 11, aż dotarł do tego wartego milion złotych. Trzeba przyznać, że był w bardzo dobrej sytuacji, ponieważ do swojej dyspozycji miał jeszcze dwa koła ratunkowe. Hubert Urbański odczytał pytanie, które brzmiało: "Do czworonogów, czyli tetrapodów, nie zaliczamy:", a następnie podał wszystkie możliwe odpowiedzi.

A: gadów

B: płazów

C: ptaków

D: owadów

Pan Mateusz doszedł do wniosku, że z całego zestawienia jedynie owady mają sześć kończyn. Po dalszych rozważaniach zdecydował, że wykorzysta telefon do przyjaciela. Ten jednak niewiele mu pomógł. Mimo że konsultacja nie rozwiała jego wątpliwości, to mężczyzna postanowił zaznaczyć odpowiedź D., która ostatecznie okazała się poprawna. Tym samym pan Mateusz wygrał milion złotych, zasilając grono milionerów z programu. Zdjęcia z opisywanego odcinka możecie zobaczyć w naszej galerii w górnej części artykułu.

"Milionerzy". Kim jest Mateusz Żaboklicki?

Literat, poeta i dramatopisarz - tak właśnie przedstawił uczestnika prowadzący Hubert Urbański. Mateusz Żaboklicki pasjonuje się również fotografią, ale szczególnymi osiągnięciami może pochwalić się zwłaszcza jako poeta. Zwycięzca "Milionerów" zajął drugie miejsce w XVIII Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Artura Fryza, a także Otrzymał Nagrodę im. Kazimiery Iłłakowiczówny, Nagrodę Specjalną i Nagrodę Publiczności w XXV Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Jacka Bierezina. Mateusz Żaboklicki zajmuje się również tłumaczem z języków klasycznych.

