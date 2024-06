"Milionerzy" to uwielbiany przez Polaków teleturniej, który od lat gromadzi masę widzów przed telewizorami. Program prowadzony jest przez Huberta Urbańskiego i nieustannie cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W 703. odcinku w fotelu naprzeciwko prowadzącego pani Anna z Poznania emerytowana nauczycielka biologii. Uczestniczka kontynuowała grę. Jak sobie poradziła? Sprawdźcie.

REKLAMA

Zobacz wideo Pytania, które mocno zaskoczyły uczestników teleturnieju "Milionerzy". Odpowiedzielibyście na nie?

"Milionerzy". To pytanie zagięło uczestniczkę. Czy udało jej się trafić z odpowiedzią?

Pani Anna początkowo całkiem nieźle sobie radziła. Udało jej się dojść do gwarantowanych 40 tys. zł. Niestety, zaraz później spotkała ją spora zagwozdka. Prowadzący Hubert Urbański odczytał pytanie, które brzmiało: "Memiczny komentarz do sytuacji, kiedy ktoś chce zrobić, albo zrobił coś, co uważane jest za niemożliwe lub lekkomyślne, to:", a następnie podał cztery możliwe odpowiedzi:

A. podtrzymaj mnie na duchu

B. powstrzymaj się od uwag

C. potrzymaj mi piwo

D. potrzymaj mi marynarkę

Uczestniczka nie była przekonana do tego pytania. Jej wyraz twarzy niemalże od razu zbladł. Mimo to postanowiła się nie poddawać i przystąpiła do analizowania wszystkich możliwych odpowiedzi. Zdecydowała, że poprawną opcją na pewno nie będzie A. i B. Po tym do wyboru zostały jej już tylko dwie możliwości. Pani Anna nie była przekonana do żadnej z nich, w związku z tym postanowiła wykorzystać ostatnie koło ratunkowe i zadzwonić do męża. Ten podsunął jej, że C. może być poprawną odpowiedzią. Pani Anna poszła tym tropem i poprosiła o wybranie właśnie tej opcji. Całe szczęście, ponieważ okazała się ona być prawidłowa. Uczestniczka zgarnęła 75 tys. zł. i z uśmiechem na ustach kontynuowała grę.

"Milionerzy". Te pytania sprawiły trudności uczestnikom

W 696. odcinku z trudnymi pytaniami zmierzyła się pani Michalina. Uczestniczka napotkała spore trudności przy zagadnieniu o 25. rocznicę ślubu. Gdyby nie pomoc od publiczności nie udałoby jej się udzielić poprawnej odpowiedzi na to pytanie. Natomiast w 695. odcinku wystąpił Łukasz. Mężczyzna usłyszał pytanie o sprzęt AGD, którego wartość wynosiła aż ćwierć miliona złotych. Uczestnik długo głowił się nad odpowiedzią. Ostatecznie nie chciał jednak ryzykować tak dużych pieniędzy i postanowił wycofać się z gry. Jesteście fanami "Milionerów"? Odcinki emitowane są od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:55 na antenie TVN. ZOBACZ TEŻ: "Milionerzy". Hoja to azjatycka roślina pnąca. Jaki kształt przypomina? Publiczność jak zwykle nieoceniona.