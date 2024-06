Dziesiąta edycja uwielbianego przez widzów programu "Rolnik szuka żony" z pewnością należała do jednej z najbardziej kontrowersyjnych. Wszystko przez liczne nieporozumienia i napięcia między uczestnikami. Choć jubileuszowa seria zakończyła się już dawno temu, to jej bohaterowie nie dają o sobie zapomnieć. Jednym z nich jest Waldemar, który aktywnie działa w sieci i nieustannie chwali się życiem prywatnym, a także odnosi się do sytuacji, które miały miejsce w randkowym show. Mężczyzna właśnie przeprowadził słynną serię pytań Q&A na Instagramie, w której nawiązał do byłej relacji z Ewą. Padły mocne słowa.

"Rolnik szuka żony". Waldemar dogryzł Ewie. "Pobudki uczestnictwa w programie ludzie mają różne"

Gdy Waldemar pojawił się w programie, niemalże od razu w oko wpadła mu Ewa. Para zaczęła tworzyć relację, jednak w finałowym odcinku dowiedzieliśmy się, że uczucie nie przetrwało, a rolnik związał się z Dorotą, którą wcześniej odesłał do domu. Obecnie Waldemar i jego partnerka oczekują narodzin dziecka. Z kolei Ewa rzuciła się w wir pracy i zawodowych obowiązków. Nie od dziś wiadomo, że była uczestniczka hitu TVP pasjonuje się śpiewaniem. Ostatnio wydała nawet nowy autorski singiel. Jeden z internautów właśnie do tego nawiązał. Stwierdził, że kobieta zgłosiła się do telewizji, tylko po to, aby zyskać na popularności. "Teledysk, sława, kariera, tego Ewa pragnęła, wysyłając list do ciebie" - napisał. Waldemar szybko podchwycił tą narrację, jednocześnie dogryzając byłej partnerce. "Nic dodać, nic ująć. Pobudki uczestnictwa w programie ludzie mają różne. Ja przyszedłem w celu, który jest misją tego programu i szczęśliwie go osiągnąłem" - odpowiedział. Zdjęcia z InstaStolries Waldemara znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

"Rolnik szuka żony". Waldemar utrzymuje kontakt z Ewą? Padła jasna deklaracja

Kolejny z interanutów postanowił przekazać gratulacje i nieco podpytać o Ewę. "Widać, że jesteście szczęśliwi, spodziewając się dziecka, super... a kontakt z Ewą jakiś?" - zapytał. Waldemar nie uchylił się od odpowiedzi. Okazuje się, że z byłą partnerką od dłuższego czasu nie ma żadnej styczności. "Cieszę się, że nam kibicujesz. Ze wspomnianą osobą nie mam kontaktu od ponad dziewięciu miesięcy" - wyjaśnił.