Choć szósta edycja "Love Island" dobiegła końca, to uczestnicy wciąż zaskakują fanów. Wszystko wskazuje na to, że po powrocie do Polski coś poważnego rodzi się między Natalią a Patrykiem, którym nie udało się odnaleźć miłości na hiszpańskiej wyspie. Oboje zostali odrzuceni przez programowych partnerów, ale teraz znaleźli szczęście u swego boku. O komentarz relacji tych dwojga pokusił się Daniel Różański, poprzedni partner Natalii, przez którego opuściła willę.

"Love Island". Daniel zareagował na relację Natalii z Patrykiem

Daniel od powrotu do Polski pozostaje bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Często publikuje InstaStories, gdzie porusza kwestie związane z udziałem w "Love Island". Po emisji programu jego profil obserwuje 100 tysięcy użytkowników. Niedawno został zapytany przez jednego z fanów, co sądzi o tym, że Natalia spotyka się teraz z Patrykiem. Różański bez problemu odpowiedział.

Ja im życzę jak najlepiej. Jeżeli mają być szczęśliwi ze sobą, to trzymam za nich kciuki - skwitował krótko nową relację swojej programowej partnerki.

Wygląda na to, że były uczestnik show kibicuje nowo powstałej parze. Widzowie nie zdziwili się, że Daniel w pozytywny sposób zareagował na nowy związek Natalii, bo jak wiadomo to on zakończył ich relację. Różański zostawił przecież uczestniczkę dla byłej partnerki. Już w trakcie trwania programu nie był wobec wybranki szczery, przekazując ukryte sygnały byłej dziewczynie, przez co musiał opuścić wyspę. Wówczas w ślad za nim ruszyła zauroczona Natalia, a jak się później okazało, popełniła błąd. Patryk, przeszedł podobną drogę. Na Wyspie Miłości był w szczęśliwym związku z Paulą, a kiedy oboje wrócili do Polski, ich relacja się rozpadła. Fani twierdzą, że Natalię i Patryka połączyły podobne przeżycia i dzięki temu znaleźli w sobie oparcie i zrozumienie.

