Więcej o programach telewizyjnych przeczytasz na Gazeta.pl

REKLAMA

Karol i Laura tworzą bardzo zgraną parę, a na Instagramie chętnie publikują romantyczne zdjęcia. Ich historia miłości nie należała do najłatwiejszych. Jak się okazało w odcinku specjalnym "Ślubu od pierwszego wejrzenia", Iga, która została żoną Karola, miała bliski kontakt z Laurą. Przyjaźń skończyła się, gdy Iga dowiedziała się, że jej były partner i koleżanka z programu zaczęli się spotykać. Na Instagramie Karola pojawił się romantyczny post skierowany pod adresem Laury. Przy okazji pokazał pierwsze wiadomości, jakie do niej wysłał.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Co u uczestników poprzednich edycji? Agnieszka jest nie do poznania, Agata ma partnera

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Wydawało się, że te pary przetrwają

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Karol pokazał pierwsze wiadomości z Laurą: Tak zaczyna się...

Karol Maciesz jakiś czas temu wyjawił, że poznał Laurę, gdy do emisji trafił drugi odcinek, czyli na początku marca zeszłego roku. Gdy wyszło na jaw, że są parą, wówczas pojawiało się sporo plotek, że znali się przed programem. Taką teorię na temat ich związku przedstawił Jacek Wojciechowski, który próbował stworzyć relację z Natalią Kobielą, co ostatecznie im się nie udało. Przyznał, że według niego Karol i Laura "znali się wcześniej i zgłosili się do eksperymentu, sądząc, że ich dobiorą i będą mieć fajne wesele".

Karol postanowił raz na zawsze rozprawić się z tymi spekulacjami. Na Instagramie poczynił romantyczny wpis, który zadedykował ukochanej. Pokazał sporo wspólnych zdjęć, a także screen, na którym widać ich pierwsze wiadomości. To on nawiązał kontakt, wysyłając jej zaproszenie do grona znajomych. Ona szybko zareagowała.

Tak zaczyna się miłość, szczęście, uśmiech, podróże, wspólne plany, te same marzenia, życie - napisał Karol, oznaczając w opisie profil Laury.

W komentarzach internauci zgodnie stwierdzili, że ta dwójka od początku była dla siebie stworzona. Nie zabrakło życzeń szczęścia i jeszcze większej miłości.

Jednym screenem ucięliście wszystkie chore teorie o tym, że znaliście się przed programem, brawo! Cieszę się, bo już mam dość słuchania o tym, jak to zły montaż sprawił, że twoja programowa relacja została pokazana tak, a nie inaczej.

Od początku mi do siebie pasowaliście - ta sama wrażliwość, sposób bycia, temperament, gust. Po prostu byliście dla siebie stworzeni.

Cudownie razem wyglądacie - czytamy.

Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Gdy w "Zmierzchu" grała Alice, miała 21 lat. Dziś nie przypomina siebie. Nie poznacie jej

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie.

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy siły z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc