Na ten moment czekało wielu widzów "Top Model". Dowiemy się, kto tym razem sięgnie po laur zwycięstwa i przewidziane nagrody. Wielkim finałem tej edycji rządzą panie. Zobaczymy w nim bowiem Nicole Akonchong, Julię Sobczyńską i Dominikę Wysocką. Wiadomo, która z nich jest faworytką bukmacherów.

Finał "Top Model" za pasem. Kto wygra program? Bukmacherzy przewidują

W zakładach bukmacherskich od dawna można obstawić nie tylko potencjalne zwycięstwa w meczach czy innych wydarzeniach sportowych, lecz także wygrane w programach rozrywkowych. Tak jest również w przypadku "Top Model", którego dziesiąta edycja dobiega właśnie końca. Która z uczestniczek zostanie ogłoszona najlepszą modelką? Według firmy STS będzie to Nicole Akonchong. Tuż za nią znalazła się Dominika Wysocka. Najmniejsze szanse, zdaniem bukmacherów, ma natomiast Julia Sobczyńska.

Czy te przewidywania okażą się trafne? Tego dowiemy się już w środę, 24 listopada. Wielki finał "Top Model" startuje o godz. 21.30 i będzie go można oglądać na antenie TVN oraz w serwisie Player. Oprócz zmagań zobaczymy również muzyczne występy Brodki, Smolastego i Michała "Foksa" Króla. Walka toczy się o nie byle co, bo o sesję okładkową do magazynu "Glamour", 100 tys. złotych oraz umowę z agencją modelek i modeli.

Dziesiąta edycja "Top Model"

"Top Model" jest emitowane przez TVN od 2010 roku. Program budzi wiele emocji i nie inaczej było również w przypadku jego dziesiątej edycji. Pojawiło się w nim wielu gości, jak chociażby Joanna Koroniewska czy Ralph Kaminski, a przed uczestnikami stawiano niełatwe zadania. Widzów poruszyła natomiast sesja modelek i modeli z alpakami, po której głos zabrała m.in. produkcja show i właścicielka zwierząt.