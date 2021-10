Związek Marty Paszkin i Pawła Bodzianny z programu "Rolnik szuka żony" nie tylko przetrwał próbę czasu, ale wszedł na kolejny etap. Para planuje wspólną przyszłość. Remontują swój dom i powoli szykują się do ślubu. Była uczestniczka miłosnego show pochodzi z Warszawy, ale postanowiła przenieść się na rolę do Pawła. Na Instagramie zorganizowała Q&A, w którym zdradziła, czego nie może zaakceptować w życiu na wsi. Do jednej rzeczy nie może się przyzwyczaić.

REKLAMA

Więcej ciekawych artykułów przeczytasz na Gazeta.pl.

Zobacz wideo Rolnik szuka żony - zwiastun nowego sezonu

Ewa Chodakowska została matka chrzestną. "A kiedy twoje? Za 3, 2, 1". Reakcja internautów? Zawiedli

Pamiętacie początki związku Rozenek i Majdana? Nikt nie wierzył, że się uda

"Rolnik szuka żony". Marta o tym, czego nie lubi w życiu na wsi

Marta i Paweł przez jakiś czas musieli mierzyć się z życiem w związku na odległość. Udało im się przetrwać wszelkie trudności, a teraz tworzą jedną z najbardziej zgranych par, które odnalazły miłość w programie. Paszkin postanowiła zostawić za sobą Warszawę i razem z córką przeprowadziła się na Dolny Śląsk.

Na InstaStories Marta zorganizowała Q&A, dzięki któremu fani mogą bliżej ją poznać. Jedno z pytań dotyczyło tego, czego nie lubi w życiu na wsi. Narzeczona rolnika przyznała, że nie lubi jeździć samochodem po ciemku, ale to nie koniec negatywów.

Boję się jeździć po ciemnu, a tu większość dróg jest leśna i nieoświetlona, plus dzień krótki - zaczęła.

'Rolnik szuka żony'. Marta o tym, czego nie lubi w życiu na wsi Fot. Instagram/ marta_paszkin

Marta do tej pory mieszkała w stolicy, gdzie w każdej chwili miała dostęp do różnych sklepów i produktów. Na wsi okazało się to sporym utrudnieniem.

Utrudniony dostęp do produktów niecodziennego użytku. Ostatnio wypadł mi kolczyk z nosa i nie mogłam go kupić nigdzie w okolicy - dodała.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Karol i Laura wspólnie oglądają powtórki swoich ślubów

Mimo braku różnych produktów, z pewnością miłość tej dwójki wynagradza Marcie wszelkie niedogodności.