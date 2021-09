Prośby fanów "Lucyfera" zostały wysłuchane, a dzięki ich zaangażowaniu i petycji Netflix zdecydował się na nakręcenie jeszcze jednego, szóstego sezonu serialu. Tym razem to jednak naprawdę koniec, a twórcy twardo podkreślają, że nie będzie kolejnych odcinków. Druga część piątego sezonu "Lucyfera" trafiła na platformę pod koniec maja 2021 roku, dlatego tak ogromnym zaskoczeniem dla fanów produkcji była data premiery sezonu szóstego. Netflix wyznaczył ją bowiem już na 10 września.

"Lucyfer" - sezon 6. Netflix zdradza spoilery z finału

Na tydzień przed premierą finałowego sezonu "Lucyfera" Netflix zamieścił wideo, w którym uchylił rąbka tajemnicy odnośnie do nowych odcinków. To, co przede wszystkim rzuca się w oczy, to potwierdzenie teorii fanów, że w szóstym sezonie zobaczymy niewielki przeskok czasowy w stosunku do sezonu piątego. Lucyfer i Chloe będą cieszyć się wspólnym życiem, natomiast Maze i Ewa napotkają problemy w swoim związku.

Filmik wskazuje też na dwie lokalizacje, w których powstawały odcinki serialu. Pierwsza z nich to znajdujący się w Hollywood Magic Castle - klub miłośników magii, natomiast drugą jest Walt Disney Concert Hall, gdzie ma mieć miejsce wyjątkowo ważne wydarzenie. Jakie? Tego na razie twórcy nie zdradzają.

Oprócz tego Lucyfer ma przejąć posadę przechodzącego na emeryturę Boga, co bardzo nie spodoba się Rory, nowej bohaterce, w którą wciela się Brianna Hildebrand. Rory szybko stanie się głównym wrogiem tytułowego bohatera, a Lucyfer będzie potrzebował dużo wsparcia nie tylko, aby ją pokonać, ale również - aby poradzić sobie na nowej posadzie. Co więcej, Rory, która ma spore zadatki na diablicę, zawrze pewną umowę z jednym z bohaterów. Póki co twórcy serialu nie podają, kto stanie po jej stronie, fani przypuszczają jednak, że tą osobą jest Daniel. Chloe odkryje natomiast, że została obdarzona niezwykłymi mocami, a Michael, któremu obcięto skrzydła, znajduje się w piekle.

"Lucyfer" - sezon 6. Kiedy i o której godzinie na Netfliksie?

Finałowy sezon "Lucyfera" ma składać się z dziesięciu odcinków - wszystkie trafią na Netflix w piątek 10 września. Godzina premiery jest taka sama jak pozostałych seriali Netflix Originals, czyli godzina 9:00 czasu polskiego.