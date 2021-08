Program "Hotel Paradise", który emitowany jest na antenie TVN7, doczekał się wiernego grona fanów. Przez trzy edycje dzięki show wybiło się sporo celebrytów, a fani śledzą ich życie na Instagramie. Produkcja show ujawniła, kiedy odbędzie się premiera nowego sezonu. Bikini reality za kilkanaście dni powróci na antenę stacji. Ku uciesze fanów wyszło na jaw, że jedna rzecz się zmieni.

"Hotel Paradise". Wiadomo, kiedy premiera czwartego sezonu

Do tej pory w żadnej z edycji "Hotelu Paradise" nie zabrakło miłosnych gierek, dramatycznych zwrotów akcji czy szokujących rozstań. Wiadomo, że produkcja planuje nakręcenie kolejnych edycji. Na oficjalnym profilu reality show pojawiła się informacja, że premiera czwartego sezonu odbędzie się 30 sierpnia. Widzowie poznają nowych uczestników, którzy przez kilkanaście następnych odcinków będą szukać miłości. Niezmiennie w roli prowadzącej będzie można zobaczyć Klaudię El Dursi, jednak jak ujawniła produkcja, zmieni się emisja programu.

Z Klaudią i nowymi uczestnikami widzimy się już 30 sierpnia! Ale to nie koniec dobrych wiadomości. W tym sezonie będziecie mogli śledzić losy uczestników pięć razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku - czytamy.

Do tej pory fani produkcji mogli oglądać ją cztery razy w tygodniu, od poniedziałku do czwartku. Od września zostanie wprowadzona znacząca zmiana, a jeden z flagowych przebojów stacji TVN7 będzie emitowany od poniedziałku do piątku, z czego z pewnością ucieszą się wszyscy fani programu.

Wiadomo, że czwarta edycja została nakręcona na Zanzibarze, jednak nowi uczestnicy jeszcze nie zostali ujawnieni. Będziecie oglądać?