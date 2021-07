"Królowa i konkwistador" na TVP1. Kto jest kim w serialu? Ile będzie odcinków?

"Królowa i konkwistador" to kolumbijski serial, który debiutuje właśnie na antenie TVP1. Historyczna produkcja pełna zwrotów akcji do tej pory dostępna była na platformie Netflix. Teraz polscy widzowie będą mieli okazję poznać ją na szerszą skalę. Kostiumowa seria opowiada historię rdzennej Kolumbijki Cataliny, której wioska zostaje podbita przez przybyłych zza oceanu konkwistadorów. Hiszpańscy wysłannicy sieją spustoszenie i mordują plemiona Indian w czasach narodzin tzw. Nowego Świata. Tytułowy konkwistador - Pedro de Heredia stanie na drodze Cataliny i zawróci jej w głowie. Parę połączy romans.

"Królowa i konkwistador". Kim są główni bohaterowie - Catalina i Pedro?

Catalina jest córką indiańskiego wodza. Zostanie porwana przez konkwistadorów. Jednak zakocha się w jednym z nich. Z Pedro de Heredia połączy ją płomienna miłość, jednak po jakimś czasie Kolumbijka zacznie żałować swojego romansu z Hiszpanem. Będzie chciała pomścić lud, któremu przewodził jej ojciec. W rolę pięknej i mściwej wojowniczki wcieliła się Essined Aponte, której kariera dopiero zaczyna rozkwitać.

Pedro de Heredia to tytułowy konkwistador, który przybył z Hiszpanii, by zrównać z ziemią tereny rdzennych mieszkańców Ameryki Południowej. Wyprawa przyniesie mu nie tylko łupy, ale też miłość. Zakocha się w Catalinie i stanie przed bardzo trudnym moralnie wyborem. Postawiony pod ścianą będzie musiał decydować, czy chronić ukochaną, czy realizować plan zlecony przez króla i ratować własną rodzinę. Niezależnie od wyboru ściągnie na siebie gniew. W rolę Pedro wcielił się Emmanuel Esperanza, aktor znany z wielu hiszpańskojęzycznych produkcji.

Oprócz dwójki głównych bohaterów, których połączy miłość, na ekranie widzowie zobaczą jeszcze m.in. Manuela Navarro, Luisa Mesa, Alejandro Rodrigueza, Gilmę Escobar, Fernando Campo, Angela Bayóna, Álvaro Beneta,Carlosa Kaju i Kepę Amuchastegui.

"Królowa i konkwistador". Ile będzie odcinków i kiedy emisja?

Serial realizowany w 2020 roku ma na razie jeden sezon liczący 60 odcinków. Od poniedziałku 12 lipca będzie emitowany każdego dnia na antenie TVP1. Od poniedziałku do soboty widzowie będą mogli go oglądać o 20:35, natomiast w niedziele - o godzinie 20:15. To gratka nie tylko dla fanów kostiumowych seriali z prawdziwą historią w tle, ale także podróży i rajskich widoków. Będziecie oglądać?