"M jak miłość". Do obsady wraca dawna gwiazda serialu. Fani będą zachwyceni

W ostatnim czasie ekipę "M jak miłość" opuścili: Krystian Domagała, Monika Mielnicka, Barbara Wypych oraz Tomas Kollarik. Widzowie produkcji nie mają się jednak o co martwić, gdyż nieobecność tych czterech postaci zostanie im - choćby częściowo - zrekompensowana. Do serialu powróci gwiazda, której nie widzieliśmy na ekranie już przez ponad rok.

"M jak miłość". Magdalena Walach wraca do obsady serialu

Do "M jak miłość" wróci Magdalena Walach - serialowa Agnieszka Olszewska, która pojawi się w Grabinie po długiej nieobecności, spowodowanej przeprowadzką z córką Heleną do Szczecina. Pretekst do powrotu da jej Andrzej Budzyński (Krystian Wieczorek), a będzie on związany z morderstwem, do którego doszło w nowym domu Kamila Gryca (Marcin Bosak). Gryc wprowadzi się do posiadłości kompletnie nieświadomy dramatów, jakie tam się rozegrały. Mężczyzna dowie się o mrocznej przeszłości swojego nowego lokalu od przerażonej sąsiadki:

Wszyscy w okolicy to wiedzą! W nocy słychać jęki, światła latają po pokojach… A jak na Boże Ciało postawiliśmy ołtarz, to w ciągu godziny wszystkie kwiatki zwiędły! Ja to wieczorem boję się tędy przechodzić…

Informację tę potwierdzi Kinga (Katarzyna Cichopek), która wyjawi Kamilowi, że poprzedni właściciel domu został brutalnie zamordowany. Kiedy Gryc zwróci się o pomoc do Budzyńskiego, ten odezwie się do Agnieszki Olszewskiej, która zajmowała się zbrodnią w przeszłości. Nie wiadomo jeszcze, na jak długo Magdalena Walach zagości w produkcji "M jak miłość".

