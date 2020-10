Epidemia koronawirusa nie ustępuje. Każdego dnia liczone są kolejne zachorowania, a w ostatnich notuje się prawdziwe rekordy (15 października ponad 8 tys. nowych zakażonych). Rząd wprowadza nowe obostrzenia i apeluje o rozwagę. Mimo to zachowania i słowa niektórych nadal szokują. Należą do nich m.in wypowiedzi księży, którzy przemawiając do wiernych, zapewnili, że przyjmowana komunia święta chroni przed zakażeniem. Na kontrowersyjne słowa zareagował sam Michał Szpak - wokalista i trener programu "The Voice of Poland".

Michał Szpak oburzony zachowaniem księży

Nic dziwnego, że na lekceważenie obostrzeń i zaleceń podczas epidemii koronawirusa reagujemy emocjonalnie. W końcu zagrożenie wirusem istnieje naprawdę, a w grupie ryzyka nadal są osoby obciążone chorobami współistniejącymi i osoby starsze. Mocno oburzył się Michał Szpak, który obejrzał nagranie, na którym jeden z księży stwierdza, że:

Kapłan ma umyte ręce w sensie nadprzyrodzonym, czyli łaski. Mało tego, cała msza święta nie jest miejscem, przestrzenią i czasem rozprzestrzeniania wirusów, tylko przychodzenia Pana Boga.

Michał skomentował to jednym, ale wymownym zdaniem.

Czy ktoś mi może wytłumaczyć, co przed chwilą usłyszałem?

Co na to najwyższy? - dodał.

Okazuje się, że na post artysty szybko zareagował inny ksiądz, który pozwolił Michałowi udostępnić swoją wypowiedź. Pozostał anonimowy, ale jego słowa wydają się niezwykle trafne.

Ten ksiądz i jego wypowiedzi tylko szkodzą Kościołowi. To, co powiedział o tym, że podczas mszy świętej się nie zarazimy, to kompletna bzdura. Ja od samego początku staram się przestrzegać zasad i kilka razy podczas mszy świętej dezynfekuję ręce i zalecam, aby przyjmować na rękę. Po porady lekarskie idę do lekarzy, fizyki staram się uczyć od fizyków, a wiedzą o epidemiach czerpię od wirusologów i epidemiologów. Religia ani nie wyklucza nauki, ani nie wymaga ślepej wiary w każdą bzdurę, ani tym bardziej nie jest powiązana z teoriami spiskowymi.

My także zgadzamy się ze słowami tego księdza i apelujemy o przestrzeganie wytycznych. Tylko stosowanie się do nich pomoże nam poradzić sobie z epidemią.

