"Ślub od pierwszego wejrzenia". Oliwia i Łukasz nie są już razem? Internauci mają na to twarde dowody

"Ślub od pierwszego wejrzenia" to eksperyment społeczny, w którym to eksperci dobierają pary. Te spotykają się dopiero na ślubnym kobiercu. Jedną z par biorących udział w eksperymencie jest 24-letnia Oliwia i 29-letni Łukasz. Jedni wróżą im szczęście, zaś inni nie dają szans tej parze. Internauci twierdzą jednak, że uczestnicy nie zdecydowali się pozostać małżeństwem i mają na to dowody.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Oliwia i Łukasz nie są już razem?

W ostatnim odcinku programu Oliwia i Łukasz wybrali się w podróż poślubną, a widzowie obserwowali, jak para się dogaduje. Zdjęcia do programu były realizowane w ubiegłym roku, dlatego nie brakuje domysłów, czy uczestnicy zdecydowali się pozostać razem. Jedna z fanek programu stwierdziła, że im kibicuje, ale zauważyła też, Oliwia nie obserwuje swojego męża na Instagramie.

Strasznie im kibicuję, ale też mam przeczucie, że to nie wyszło... Oliwia wszystkich obserwuje na Instagramie, oprócz Łukasza niestety... Trzymam kciuki - napisała fanka programu.

Inna internautka zauważyła, że Łukasz na Instagramie nie eksponuje obrączki ślubnej i to może być znak, że para postanowiła się rozstać.

Nie ma obrączki na kilku zdjęciach po ślubie... Ale to też niekoniecznie musi mówić, że nie są razem. Ja kibicuję, żeby byli, bo to piękna para. Pozazdrościć takiego partnera - stwierdziła internautka.

Warto zauważyć, że w sieci krążą też plotki, że Oliwia i Łukasz spodziewają się dziecka. Internauci odnaleźli instagramowe konto mamy uczestnika i tam składają gratulacje przyszłej babci.

Pani Aniu, gratuluję wnuka/wnuczki już niedługo - napisał obserwator w komentarzu pod zdjęciem pary.

Mama Łukasza nie odpowiedziała na ten komentarz, podobnie jak sami zainteresowani. Uczestnicy i osoby z nimi powiązane nie mogą zdradzać, co się wydarzy w programie, ponieważ grożą im za to spore kary finansowe.

Pozostaje nam tylko obserwować rozwój relacji Oliwii i Łukasza na antenie TVN 7 w piątki o 21:00. Trzymamy kciuki, żeby tej parze się udało!

DK