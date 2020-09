Lata mijają, a wraz z nimi zmienia się moda oraz styl. Gwiazdy uwielbiają wracać do przeszłości i dzielić się z fanami archiwalnymi fotografiami. Ostatnio zrobił to prezenter telewizyjny, Mateusz Borek. Co za zmiana!

Mateusz Borek instagram/Mateusz Borek Mateusz Borek Trzeba przyznać, że Mateusz Borek miał bardzo oryginalny styl. Ciemna opalenizna i "nażelowane" włosy były jego znakiem rozpoznawczym. Jednak większą furorę niż stare zdjęcie zrobił komentarz jego żony! Okazuje się, że Joanna Borek doskonale pamięta tę stylizację. Dokładnie w to byłeś ubrany na pierwszej randce - napisała żartobliwie.