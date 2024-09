Artur Przybysz wystąpił w dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Uczestnik nie narzekał na brak kandydatek. Zdecydował, że chce kontynuować relację z Sarą. W finale wyznał jednak, że nic z tego nie będzie. - Czułem, że może to było zauroczenie, że za szybko to się wszystko działo. Ja już to poczułem wcześniej, myślałem, że mi to przejdzie, ale nie przeszło. Od razu powiedziałem Sarze, jaka jest sytuacja i zakończyliśmy to - mówił Artur, co wyraźnie zasmuciło jego programową partnerkę. Chociaż rolnik nie znalazł miłości w telewizji, to teraz potwierdził plotki o tym, że w jego życiu pojawił się ktoś nowy.

REKLAMA

Zobacz wideo Marta Manowska szczerze o ślubach uczestników. "Przykro"

"Rolnik szuka żony". Artur jest zakochany. "Od lutego jestem w związku"

Artur udzielił ostatnio wywiadu dla czasopisma "Na żywo". Rolnik opowiedział o swoich 30. urodzinach, które niedawno świętował. "Czuję się doskonale, jakbym wciąż miał 20 lat" - wyznał podczas rozmowy. Artur dodał, że 2024 rok jest dla niego przełomowy, ponieważ odnalazł drugą połówkę. "Od lutego jestem w związku" - powiedział. Artur nie chciał zdradzać zbyt dużo szczegółów. Wyjawił jednak, że jego ukochana ma na imię Natalia. Co ciekawe, zakochani poznali się w placówce medycznej, w której rolnik wykonywał badania. Zapewne nie spodziewał się, że wizyta w tym miejscu całkowicie odmieni jego codzienność.

galeruaOtwórz galerię

"Rolnik szuka żony". Partnerka Artura jest wyrozumiała. "Wiemy, że chcemy coś jeszcze osiągnąć"

Artur dał się poznać w programie jako bardzo pracowity mężczyzna. Rolnik ma bardzo dużo obowiązków przy swoim gospodarstwie. To jednak nie przeszkadza jego ukochanej, która także jest zapracowana. "Natalia mnie rozumie. Posiada swoją pracę, a ja swoją. Oboje wiemy, że chcemy coś jeszcze osiągnąć, więc doskonale się dogadujemy" - powiedział Artur. Co ciekawe, rolnik wyjawił w czasopiśmie "Na żywo" swoje plany na przyszłość. Uczestnik programu buduje stajnię, a za jakiś czas chce otworzyć pensjonat. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Internauci węszą spisek przy listach. Tajemnica została rozwikłana! Tak tłumaczy się produkcja