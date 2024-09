Edyta Pazura gorzko o znajomości z Agatą Rubik. "Jestem zrażona"

Celebryci często pojawiają się wspólnie na wydarzeniach. Pokazują się razem w mediach społecznościowych, a potem nagle przestają się już przyjaźnić. Tak było w przypadku Edyty Pazury i Agaty Rubik. Żona uznanego aktora postanowiła opowiedzieć prawdę o relacji z celebrytką. Nie skończyło się to dobrze.

Pazura i Rubik już się nie przyjaźnią. Żona aktora wyjawiła prawdę o tej relacji

Edyta Pazura szybko zyskała popularność - wszystko dzięki małżeństwu ze znanym aktorem. Celebrytka nie próżnowała i prężnie działa w sieci. Para ma wielu przyjaciół, ale, jak podkreśla gwiazda, stronią od znajomości w show-biznesie. "My w ogóle nie mamy znajomych z show-biznesu tak naprawdę (...). Ja na początku, jak się przeprowadziłam do Warszawy, miałam taką znajomość show-biznesową, która mi wyszła bokiem i jakoś się zraziłam" - wyjawiła w wywiadzie dla "Vivy!". Na początku nie chciała zdradzić o kogo chodzi, ale szybko wyjawiła, kogo ma na myśli. Lata wcześniej Pazura nawiązała przyjaźń z Agatą Rubik i nie skończyło się to dobrze.

To było takie dosyć głośne, że się trzymałyśmy z Agatą Rubik przez jakiś czas i później to się niefajnie skończyło, przede wszystkim dla mnie, więc jestem zrażona tym, co się stało

- oznajmiła w wywiadzie. "Show-biznes show-biznesem, ale pewnych rzeczy nie załatwia się przez Instagram, tylko się dzwoni. A jak ktoś próbuje ze mną załatwić coś przez Instagram, to dochodzę do wniosku, że to nie jest dobra znajomość i nie jest warta mojej uwagi" - dodała Pazura. "Ale zawsze myślę, że lepiej jest coś zakończyć szybko (...). Nie jestem mściwa, tylko zamykam pewne drzwi. Wiem, że jak się jedne drzwi zamyka, to później pojawiają się kolejne" - podsumowała w rozmowie z magazynem "Viva!".

Co się wydarzyło pomiędzy Edytą Pazurą a Agatą Rubik?

Konflikt pań sięga końcówki 2020 roku. Jak wiadomo, była wówczas pandemia, która zmusiła ludzi do siedzenia w domu. Na kolejne obostrzenia źle zareagowała Agata Rubik, która stwierdziła, że cała sytuacja mocno destabilizuje jej codzienność, a zamknięcie szkół sprawiło, że "jest wykończona". Edyta Pazura postanowiła zakpić z osób, które narzekają na sytuację i napisała: "zamknęli im Vitkaca i nie miały dokąd uciec z chałupy". To nie spodobało się Rubikowej, która odgryzła się słowami: "żeby być naprawdę złośliwym, to trzeba być inteligentnym". Później jeszcze dodała: "Słabo to tylko wyszło. Nie podejrzewałabym Edyty o złe intencje. Myślę, że sobie to po prostu źle zaplanowała w tym swoim planerze".