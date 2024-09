Temat emerytur znanych osób od dawna wywołuje niemałe kontrowersje. Kwestia ta jest często poruszana przez artystów, którzy skarżą się na niskie kwoty świadczeń. - Nie dałbym rady przeżyć z tego, co ZUS jest mi łaskaw zapłacić, więc będę musiał śpiewać do śmierci jak Mieczysław Fogg - wyznał jakiś czas temu Krzysztof Cugowski w rozmowie z "Super Expressem". Teraz o swojej emeryturze wypowiedziała się aktorka Grażyna Wolszczak.

Grażyna Wolszczak zapytana o emeryturę artystów. "Usłyszałam w dyskusji ekonomistów"

Grażyna Wolszczak udzieliła wywiadu dla portalu cozatydzien.tvn.pl. Aktorka została zapytana o kwestię emerytur wśród artystów. - Czy uważa pani, że powinno się coś w tym temacie zmienić, aby artyści mogli być lepiej zabezpieczeni na swoją jesień życia? - usłyszała od dziennikarza. Grażyna Wolszczak wyjawiła, że już od dawna odkłada pieniądze na swoją emeryturę. - Ja już około 20-30 lat temu usłyszałam w dyskusji ekonomistów, że system ZUS-owski nie ma szans i to się musi się kiedyś zawalić. Potraktowałam to poważnie i od tamtej pory postanowiłam sama uskładać na swoją emeryturę - wyjawiła. Wspomniała o losie znanych osobistości. - To jest dramat, jak wylądowali wybitni sportowcy czy artyści, zwłaszcza tego pokolenia jeszcze wyżej ode mnie. Za PRL-u nie było szans, aby zarabiać godne pieniądze, a wszelkie prywatne inicjatywy były od razu niszczone - powiedziała Grażyna Wolszczak dla portalu cozatydzien.tvn.pl.

Grażyna Wolszczak o medycynie estetycznej. "Jak coś mi obwisa..."

W tym samym wywiadzie Grażyna Wolszczak opowiedziała także o swoim podejściu do medycyny estetycznej. Aktorka nie ukrywa, że korzysta z różnych zabiegów. - Ale nie po to, żeby udawać, że mam 30 lat. Po prostu jestem estetką i jak coś mi obwisa, to mnie to wkurza. Nawet dziś idę na pierwszy z serii zabiegów na ciało - powiedziała Grażyna Wolszczak w wywiadzie dla portalu cozatydzien.tvn.pl.