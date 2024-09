Wieniawa przekazała radosne wieści. Wprowadziła fanów w błąd!

Julia Wieniawa ma za sobą intensywny czas, ale nie zwalnia tempa. Dała się poznać jako aktorka, piosenkarka, a nawet jurorka talent show, a to tej listy już wkrótce będzie mogła dopisać kolejne osiągnięcie. Gwiazda nie kryła ekscytacji, gdy przekazywała fanom radosne wieści. Jak się okazało, będzie miała okazję przejść się po wybiegu, podczas jednej z najważniejszych imprez w świecie mody. Aktorka w pewnym momencie się zagalopowała i przekazała, że zrobi to jako pierwsza Polka w historii. Z radości umknął jej drobny szczegół.

Wieniawa pochwaliła się międzynarodowym sukcesem i zaliczyła wpadkę. O niej zapomniała

Julia Wieniawa już dłużej nie mogła ukrywać radosnych wieści. Jak się okazało, gwiazda na zaproszenie dużego koncernu kosmetycznego zaprezentuje się w jednym z pokazów, podczas paryskiego Tygodnia Mody. "Nie uwierzycie. Sama zresztą w to trochę nie wierzę. Wreszcie nadszedł ten moment, że nie muszę już tego ukrywać i mogę się podzielić - dla mnie - turbo radosną nowiną. Otóż zostałam zaproszona do Paryża, by pójść w pokazie na Paris Fashion Weeku" - ogłosiła podekscytowana na InstaStories, jednak nie odbyło się bez drobnej wpadki.

Tak, jako pierwsza Polka w historii pójdę w pokazie ze wszystkimi światowymi ambasadorkami. Nie wiem, jak to zrobię z moim metr dwadzieścia w kapeluszu, ale jakoś sobie poradzimy. Nie spodziewałam się tego absolutnie

- dodała szczęśliwa aktorka.

Julia Wieniawa nie spodziewała się, że będzie jej dane przeżyć takie doświadczenie. "Kiedy podpisywałam kontrakt nikt mi tego nie obiecał, także to jest taka piękna niespodzianka i wyróżnienie. Czuję się mega doceniona. Także sami rozumiecie, że ekscytacja sięga zenitu. Wylatuję już jutro" - wyjaśniła.

W przypływie szczęścia aktorka chyba zapomniała, że przed nią inna Polka przechadzała się po wybiegu, obok takich sław, jak Amber Heard, Cheryl Cole czy Camila Cabello. Chodzi o Joannę Horodyńską, która pięć lat temu uczestniczyła w pokazie L'Oreal Paris Le Défilé w ramach paryskiego Tygodnia Mody.

