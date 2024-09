Roksana Węgiel od lat może liczyć na zainteresowanie medialne. 19-latka niedawno zdecydowała się na huczny ślub i wesele z ukochanym - Kevinem. Piosenkarka nie ma jednak zamiaru spocząć na laurach i już niedługo wyruszy w trasę koncertową. Okazuje się, że może liczyć na sowite wynagrodzenie. Tyle fani wydadzą na bilety, a tyle zarobi Roxie.

Roksana Węgiel zarobi na trasie koncertowej setki tysięcy!

Niedawno mogliśmy usłyszeć nową wersję piosenki "Damą być", którą 19-latka wykonała w duecie z oryginalną wykonawczynią piosenki - Marylą Rodowicz. To dopiero początek pracowitego okresu dla nastoletniej gwiazdy. Roksana Węgiel nie próżnuje i już niedługo wyrusza w trasę koncertową, którą będzie promować swoją nową płytę "Break Tour". Już wiadomo, że nastolatka pojawi się w wielu polskich miastach. Fani będą mogli udać się na koncerty w: Lublinie, Łodzi, Toruniu, Warszawie, Szczecinie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, a także Wrocławiu.

Bilety na występy nastolatki nie należą do najtańszych, a rozchodzą się bardzo szybko. Ceny zaczynają się od 99 złotych, ale tuż przed samym wydarzeniem kwota, którą trzeba będzie zapłacić za zobaczenie Roxie w akcji, wzrośnie do 159 złotych. Za 249 złotych fani będą mogli spotkać się z Węgiel i nawet zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Jak przekazuje "Super Express", łącznie za miesiąc koncertowania nastolatka może zarobić sporą kwotę - nawet 400 tysięcy złotych!

Maryla Rodowicz i Roksana Węgiel pojawiły się w studiu Radia Eska, by porozmawiać o ich nowym projekcie. Dziennikarz postanowił poruszyć temat ślubu. Zaintrygowana tematem była także Rodowicz, która zapytała o prezenty, które otrzymali małżonkowie. - Różne, dostaliśmy piękne sentymentalne prezenty w postaci ikon różnych świętych. To było ciekawe dla nas - wyjawiła. Dziennikarz postanowił pociągnąć temat i spytał, czy teraz na ślub nie daje się już żelazka lub kompletu pościeli. - My nie dostaliśmy - odpowiedziała widocznie rozbawiona Roxie.