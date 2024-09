Zbigniew Lew-Starowicz był uznanym seksuologiem i psychoterapeutą. O jego śmierci poinformowano 13 września na oficjalnym profilu Centrum Terapii Lew-Starowicz. Po tygodniu od odejścia profesora odbyło się jego ostatnie pożegnanie. Na pogrzebie zebrali się najbliżsi. Przy jego urnie mogliśmy dojrzeć pewien ujmujący symbol.

Pogrzeb Zbigniewa Lwa-Starowicza. Wymowny symbol przy urnie profesora

20 września w Kościele Pokamedulskim bł. Edwarda Detkensa przy ul. Dewajtis 2 w Warszawie zgromadzili się najbliżsi zmarłego przed tygodniem profesora, by towarzyszyć mu w ostatnim pożegnaniu. Kilka słów podczas ceremonii powiedział do żałobników syn uznanego specjalisty Michał Lew-Starowicz, który na co dzień z nim współpracował. - Dziś też muzyka będzie mu towarzyszyła w ostatniej drodze. Rano budził nas latino, w pracy towarzyszył mu jazz. Mam przed oczami jak wiele razy tańczyli z mamą. Na jego 80. urodziny pojechaliśmy na koncert 10 tenorów. Jego uśmiech był bezcenny - mówił, cytowany przez "Fakt".

W kościele pojawiła się urna Zbigniewa Lwa-Starowicza, przy której można było ujrzeć ujmujący symbol - maskotkę lwa. Ustawiono również odznaczenia, którymi za życia został uhonorowany seksuolog - Krzyż Kawalerski, otrzymany w 1997 roku, oraz Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski wręczony w 2012 roku. Psychiatra został pochowany na cmentarzu Bródnowskim, gdzie spoczął u boku Danuty Lew-Starowicz, z którą przeżył niemal 40 lat.

Pogrzeb Zbigniewa Lwa-Starowicza Fot. EastNews

Zbigniew Lew-Starowicz był wybitnym psychoterapeutą i seksuologiem

W 1991 roku Lew-Starowicz założył Polskie Towarzystwo Seksuologiczne, którego był prezesem do śmierci. W 1994 roku powołano go na krajowego specjalistę z zakresu seksuologii. W latach 1995-1996 był ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie edukacji seksualnej. Lew-Starowicz przez lata prowadził badania nad ludzką seksualności, co pomogło w leczeniu wielu pacjentów i pogłębiło wiedzę w tej dyscyplinie. "Wybitny polski seksuolog, psychiatra i psychoterapeuta, specjalista seksuologii klinicznej oraz propagator edukacji seksualnej. (...) Był nie tylko ekspertem w swojej dziedzinie, ale również nauczycielem i mentorem dla wielu pokoleń, a jego praca naukowa miała ogromny wpływ na rozwój seksuologii w Polsce" - czytamy we wpisie na profilu Centrum Terapii Lew-Starowicz na Facebooku.