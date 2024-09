Olivier Janiak wraz z Karoliną Malinowską obchodzą 21. rocznicę ślubu. Z tej okazji prezenter opublikował na Instagramie wpis, w którym dziękuje partnerce za wspólne lata życia. Janiak nie omieszkał podzielić się z fanami archiwalnym nagraniem. Para poznała się w popularnym programie.

Olivier Janiak świętuje rocznicę ślubu. "Dzięki za każdy dzień"

Olivier Janiak podzielił się z obserwatorami nagraniem, które zapoczątkowało wielkie uczucie pomiędzy dwojgiem. We fragmencie programu "Co za tydzień", którego wieloletnim gospodarzem jest Janiak, u jego boku widzimy młodziutką Karolinę Malinowską. Rozmowa pomiędzy przyszłym wówczas małżeństwem toczy się wokół pracy w modelingu. - Pracowałam dla Prady, Chanel, Fendi Alberta Feretti, Moschino - wylicza w nagraniu Malinowska. Jej wypowiedzi przysłuchuje się Janiak. Niezwykłe, jak potoczyły się dalsze losy rozmówców. Po latach, Janiak ze wzruszeniem powrócił do wspomnianego filmu. "Dużo miłości wysyłamy. Nasza zaczęła się od tej rozmowy, poznałem Karolinę podczas tego wywiadu" - wyjaśnił dziennikarz. Następnie zwrócił się bezpośrednio do ukochanej. "Dziś nasza rocznica, oczko. dzięki K. za każdy dzień" - czytamy. Na wstępie wpisu Janiak wspomniał o tragedii, jaka spotkała mieszkańców południowej Polski. Wyraził żal wobec sytuacji poszkodowanych w ostatnich powodziach. "Okoliczności są trudne, niełatwo się cieszyć życiem, kiedy tak wielu ludzi dotyka powodziowa tragedia" - wyznał prezenter.

Związek Oliviera i Karoliny uchodzi za jedno z najbardziej zgodnych małżeństw polskiego show-biznesu. Prezenter nie ukrywa, że przypadkowe spotkanie z Karoliną było miłością od pierwszego wejrzenia. Już po trzech miesiącach od pierwszego spotkania zdecydowali się na ślub. Para pobrała się we wrześniu 2003 roku i od tamtej pory z powodzeniem unikają skandali i afer. Podkreślają, że receptą na udany związek jest umiejętność rozmowy. "Trzeba nauczyć się zaufania, wzajemnego szacunku, wspólnej odpowiedzialności" - powiedział Janiak w rozmowie z Plejadą.

Janiak zapowiada wspólny format z partnerką. "Długo zwlekaliśmy"

Prezenter skorzystał z okazji, aby jednocześnie zapowiedzieć premierę nowego projektu, który realizuje wraz z żoną Karoliną. Nowy format zatytułowany "Po pół" znajdziemy na platformie YouTube. "Jutro wrzucimy na YT prolog, wprowadzenie do naszego projektu, by się z wami podzielić lepszą częścią z nas" - zapowiada Janiak. Jesteście ciekawi, co przygotowali zakochani?