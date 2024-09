Według doniesień amerykańskich mediów, Sean "Diddy" Combs został objęty specjalnym nadzorem w więzieniu po tym, jak dowiedział się, że nie zostanie zwolniony za kaucją. To w areszcie ma czekać na swój proces. Źródła magazynu "People" twierdzą, że raper jest w szoku, a jego stan psychiczny jest niejasny.

REKLAMA

Zobacz wideo Fajbusiewicz był 24 razy oskarżany o zniesławienie przez prawomocnie skazanych na dożywocie

Diddy pozostanie w więzieniu. Ośrodek okrył się złą sławą

54-letni potentat muzyczny przebywa obecnie w Metropolitan Detention Center na nowojorskim Brooklynie. Jak informuje "New York Times" ośrodek, który został otworzony w 1994 roku, okrył się złą sławą za sprawą przemocy, złych warunków, skażonej żywności, a także fali samobójstw. Przebywa tam obecnie około 1200 więźniów. Przedstawiciel i prawnik Diddy'ego nie odniósł się jeszcze do sprawy. Na pytanie portalu Page Six na temat specjalnego nadzoru nie odpowiedział także Departament Więziennictwa Miasta Nowy Jork.

Raper jest oskarżany o handel ludźmi i przymuszanie do prostytucji

Sean "Diddy" Combs usłyszał już zarzuty handlu ludźmi, przymuszania do prostytucji i wymuszania. Z 14. stron pozwu dowiadujemy się m.in., że prokuratorzy oskarżają rapera o „stworzenie przedsiębiorstwa przestępczego, którego członkowie i wspólnicy zajmowali się handlem ludźmi w celach seksualnych, pracą przymusową, porwaniami, podpaleniami, przekupstwem i utrudnianiem wymiaru sprawiedliwości". Z aktu oskarżenia dowiadujemy się także, że podczas nalotu na rezydencje rapera w Los Angeles i Miami, służby odkryły m.in. narkotyki, trzy karabiny AR-15, a także ponad tysiąc butelek lubrykantu. Diddy nie przyznał się do żadnego zarzutu.

Dodajmy, że o Diddym zrobiło się głośno w listopadzie 2023 roku. Wówczas jego była dziewczyna Cassandra "Cassie" Ventura oskarżyła rapera o gwałt i nadużycia. W niecałe 24 godziny została zawarta ugoda, ale wkrótce pojawiły się kolejne pozwy o molestowanie seksualne i kolejne domniemane ofiary. Diddy cały czas utrzymywał, że jest niewinny.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111

Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123

Pod tym linkiem znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim.

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.