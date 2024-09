Maciej Musiałowski jest jednym z popularniejszych aktorów młodego pokolenia. Jakiś czas temu gwiazdor zdecydował się na zakup wyjątkowej posiadłości. Zainwestował w zabytkowy pałac, który położony jest malowniczych okolicznościach przyrody. Znajduje się bowiem nad rzeką Bystrzyca w miejscowości Domanice. Warto jednak zaznaczyć, że była to dość spora inwestycja. Za tą posiadłość musiał zapłacić około dwóch milionów złotych. Wnętrza zamku zostały odrestaurowane i pięknie urządzone. Jak wyznał sam aktor, jego największym marzeniem było mieszkanie właśnie w takim miejscu. Niestety, przez sytuację klimatyczną i wielką wodę na południu kraju jego dom również może być zagrożony. Maciej Musiałowski z niepokojem patrzy, na podnoszący się poziom wód.

Zobacz wideo Musiałowski chciał pojechać na Eurowizję. Padły ciepłe słowa o Lunie i. Górniak

Maciej Musiałowski mieszka w zamku! Te pomieszczenia robią spektakularne wrażenie

"Zawsze chciałem mieszkać w zamku. 90 proc. moich snów to błąkanie się po pałacowych korytarzach, ucieczki z zamku. Teraz spełniłem swoje marzenie. I zostałem właścicielem zamku. A raczej zamek stał się moim właścicielem" - wyznał Maciej Musiałowski w "Rozmowach bez kompromisów". Zamek jest olbrzymi, a aktor nieustannie zmaga się z remontem. Nie wszystkie pomieszczenia zostały już odnowione, ale te, które są w użytku dosłownie, aż zapierają dech w piersiach. Wrażenie robią przede wszystkim wysokie sufity, a także starodawne budownictwo. Pomieszczenia, które zostały odrestaurowane, urządzono dodatkowo antykami, co jeszcze bardziej podkreśla klimat tego wyjątkowego miejsca. W salonie stanął natomiast również zabytkowy fortepian, który został sprowadzony na specjalnie życzenie Leszka Możdżera. Warto też zaznaczyć, że wokół zamku roztaczają się piękne i malownicze tereny. Dookoła otacza go barokowy park z fontanną, o powierzchni dziesięciu hektarów. Gdzie nigdzie stoją również starodawne budynki i pomieszczenia gospodarcze. Zdjęcia z zamku Macieja Musiałowskiego możecie obejrzeć poniżej:

Maciej Musiałowski drży o posiadłość. Park wokół zamku został zalany

Co prawda zamek Macieja Musiałowskiego znajduje się na wzniesieniu, mimo to aktor z niepokojem patrzy w przyszłość. Na instagramowej relacji pokazał, że tereny wokół posiadłości są już zalane. W wodzie stoi m.in. park. Natomiast mieszkańcy Domanic jeszcze kilka godzin temu prosili o pomoc w zabezpieczeniach wałów przeciwpowodziowych. "To był bardzo wyczerpujący fizycznie i psychicznie dzień. (...) Dziękuję naszym cudownym mieszkańcom. Jesteście wspaniali" - napisano na facebookowym forum mieszkańców Domanic. ZOBACZ TEŻ: Maciej Musiałowski miał do czynienia z Sanah i jej partnerem. Wokalistka nie odzywa się już do aktora.