Agnieszka Kotońska, znana z programu "Gogglebox. Przed telewizorem", mierzy się z falą spekulacji na temat swojego małżeństwa z Arturem Kotońskim. Plotki o możliwym rozstaniu pojawiają się regularnie, odkąd celebrytka zniknęła z mediów społecznościowych. Zaniepokojeni fani ciągle pytają ją, czy ich przeczucia co do rozstania mają uzasadnienie. Kotońska w końcu zdecydowała się odpowiedzieć.

Zobacz wideo Agnieszka Kotońska pokazała film z wesela

Agnieszka Kotońska przerywa milczenie

Celebrytka ostatnio na swoim InstaStories opublikowała relację, w której zamieściła okienko z możliwością zadawania pytań. Zatytułowała je "Pogadamy bez tabu". Fani natychmiast skorzystali z tej opcji i nie zawahali się przed zapytaniem o życie prywatne Kotońskiej. "Piszą, że rozchodzicie się z Arturem... Jak wy czujecie się, gdy tak złe i fałszywe info o was dają?" - zapytał jeden z obserwatorów. Zaciekawieni fani nie musieli długo czekać na odpowiedź. "No co zrobić... ŻYCIE" - skomentowała gwiazda. Chwilę potem Kotońska opublikowała zdjęcie, na którym widać, że świetnie się bawi z bliskimi. Wśród nich był jej mąż, Artur. Zdaje się, że małżeństwo Kotońskiej nie przechodzi kryzysu, a pretekstem do zniknięcia z mediów społecznościowych były nagrania do kolejnego programu.

Kotońska w ogniu pytań: "Dobra, bo się zaraz wygadam…"

Agnieszka Kotońska w mediach społecznościowych zgromadziła liczne grono fanów. Jej konto na Instagramie śledzi niemal 360 tysięcy osób. Kilka dni temu zainteresowanie fanów przyciągnęła wypowiedź celebrytki, jakoby w jej życiu wkrótce miało wydarzyć się coś ważnego. - Kurde, żebym ja mogła już teraz wam powiedzieć, co się wydarzyło w moim życiu, to na pewno trzymalibyście za mnie jeszcze bardziej kciuki - powiedziała na Instagramie. - Idę cieszyć się rodziną, bo tego też po części było mi brak. Dobra, bo się zaraz wygadam… - dodała.

Fani natychmiast wysnuli spekulacje, że być może celebrytka spodziewa się dziecka. „A może ten sekret to że jest pani w ciąży?" - wybrzmiało jedno z pytań. 47-latka postanowiła zasiać ziarno niepewności. "Tego jeszcze nie wiadomo. Hihi, to byłaby niespodzianka"- stwierdziła, podsycając emocje.