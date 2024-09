Jubileuszowy sezon "Ślub od pierwszego wejrzenia" wystartował pełną parą. W pierwszym odcinku mieliśmy okazję poznać wszystkie uczestniczki, a w drugim uczestników. W trzecim śledziliśmy śluby. Już wiadomo, kogo w pary połączyły ekspertki. Przypominamy, że głównym założeniem formatu jest zawarcie małżeństwa z zupełnie nieznajomą osobą. Na jakie wybory padło tym razem i jak zareagowali bohaterowie? Sprawdźcie sami.

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Justyna pokazała partnera. Już go nie ukrywa

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Znamy pierwszą parę

Już sam początek był bardzo ekscytujący. Uczestnicy nie kryli emocji, które były związane z nadchodzącymi przysięgami. Każde z nich było jednocześnie pełne adrenaliny i pozytywnych odczuć, ale i obaw. Gdy przedślubne przygotowania dobiegły końca, w końcu każdy z uczestników mógł poznać swoją drugą połówkę. Kamil stanął naprzeciwko Joanny. Po reakcji ich obojga od razu można było wywnioskować, że przypadli sobie do gustu. Joanna miała wielki uśmiech na twarzy, a Kamil był wyraźnie onieśmielony i zawstydziny gdy zobaczył swoją przyszłą żonę. - Pięknie wyglądasz - szepnął jej na ucho. - Dziękuję bardzo - odpowiedziała cała w skowronkach. - Jak ja go zobaczyłam, to już wiedziała, że będzie okej. Oczy zwierciadłem duszy - mówiła przed kamerami. Reszta pozostaje pod wielkim znakiem zapytania. Przypomnijmy, że fani programu już wcześniej typowali, że eksperki połączą Joannę i Kamila.

W tym odcinku nie dowiedzieliśmy się, w jakie pary ekspertki planują połączyć resztę uczestników. Póki co wiadomo jedynie, że małżeństwem zostali Kamil z Joanną. Myślicie, że parze się poszczęści i narodzi się między nimi wielka miłość? O tym przekonamy się już niebawem. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Internauci komentują wybór ekspertek

Jeszcze w trakcie odcinka media społecznościowe pękały w szwach. Gdy internauci dowiedzieli się, że Kamil został sparowany z Joanną, niemalże od razu ruszyli do komentowania. Posypały się same zachwyty, a także życzenia szczęścia na nowej drodze życia. "Trzymam mocno kciuki!" - napisała jedna z internautek. "Piękna para! Mam nadzieję, że im się uda" - dodała kolejna. "Pozytywny człowiek! Żart najlepszym lekarstwem na stres" - stwierdziła następna. "Tę parę wytypowałam w dziesiątkę" - napisała jeszcze jedna. A wy co o tym sądzicie? Dajcie znać w naszej sondzie. Przypominamy, że premierowe odcinki programu są emitowane we wtorki o godz. 21.30. ZOBACZ TEŻ: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Agata długo mieszkała w Australii. Czemu nie poszła tam do programu? "Bałabym się".