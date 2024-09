Bartosz Żukowski pracował z Marzeną Kipiel-Sztuką na planie serialu "Świat według Kiepskich" ponad 20 lat. W nowym wywiadzie dla Żurnalisty słynny odtwórca roli Waldusia opowiedział o ich znajomości, która na przestrzeni lat się zmieniła. - Z Marzeną miałem taki okres, myślę, że przez pewien czas byliśmy przyjaciółmi. Potem się to rozeszło, rozmyło, każdy poszedł w swoją stronę i ta temperatura relacji już nigdy nie wróciła - zdradził. Przy okazji przyznał, że nie wiedział o jej chorobie. Przed jej śmiercią zrobiło mu się nawet nieprzyjemnie po ich ostatniej rozmowie.

Ostatnia rozmowa Marzeny Kipiel-Sztuki z Bartoszem Żukowskim. "Odebrałem to źle"

Przypomnijmy, że w "Świecie według Kiepskich" Marzena Kipiel-Sztuka wcielała się w matkę bohatera Żukowskiego, czyli Halinę Kiepską. Informacja o śmierci koleżanki z pracy bardzo go dotknęła. Żałuje, że długo się nie widzieli. A on ubiegał się o kontakt niedługo przed jej odejściem. - Jakiś czas wcześniej grałem spektakl w Legnicy i starałem się ją zaprosić na ten spektakl. Ona tak się tłumaczyła głupio, odebrałem to źle, teraz już wiem, że była chora - powiedział aktor i nawiązał, że nie uczestniczył w ostatniej drodze Kipiel-Sztuki. - Nie mogłem pojechać na jej pogrzeb, co było dla mnie bardzo trudnym doświadczeniem - dodał.

Marzena Kipiel-Sztuka późno dowiedziała się o chorobie

Przed śmiercią Marzena Kipiel-Sztuka przebywała w hospicjum. - Marzena myślała, że umrze na raka płuc. Całe życie jarała te swoje cieniasy. Późno się dowiedziała o nowotworze - poinformowano na pogrzebie, co cytował "Super Express". Kilka słów podczas ostatniego pożegnania aktorki zabrała Renata Pałys, odtwórczyni Heleny Paździoch. - Znałam Marzenę najdłużej z ekipy całego "Świata według Kiepskich". Poznałam ją w teatrze w Legnicy. Zadziwiona byłam jej umiejętnościami i techniką, bo była początkującą aktorką. Gdy w 1999 roku spotkałam ją na planie, to się bardzo ucieszyłam, zawsze nasze wspólne cele były idealne, nie było potrzeba robić powtórek. Rozumiałyśmy się bez słów, nie trzeba było nas reżyserować - opowiadała. Pałys była ostatnimi czasy bardzo blisko ze zmarłą. - Widziałyśmy się w przeddzień jej odejścia. Całą noc nie spałam, bo myślałam o Marzenie. Kiedy rano dostałam wiadomość, to byłam z tym właściwie pogodzona - dodała aktorka.