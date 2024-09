"Gogglebox". Hubert Szczypek został ojcem. Znamy płeć dziecka

Hubert Szczypek jest dobrze znany wszystkim widzom TTV. Celebryta rozpoczynał swoją telewizyjną przygodę w programie "Kocha, lubi, pasuje". Udział w produkcji okazał się przepustką do świata show-biznesu. Dołączył do grona gwiazd "Gogglebox. Przed telewizorem" , gdzie występuje razem z siostrą i jest jednym z najmłodszych uczestników. W życiu prywatnym Huberta również wszystko dobrze się układa. Nie tak dawno wziął ślub z Sylwią Gaczyńską. Zakochani powiedzieli sobie "tak" w Las Vegas. Na tym nie koniec zmian w życiu celebryty. Właśnie powitał na świecie dziecko.

"Gogglebox". Hubert Szczypek pozuje z wózkiem. "Gratulacje"

W lipcu Hubert Szczypek poinformował o tym, że zostanie ojcem. - Co to się pozmieniało? Pozmieniało się w moim życiu. Już nie jestem kawalerem. Jestem świeżo upieczonym mężem. A do tego już niebawem mały olbrzym idzie, więc jest w drodze - mówił na nagraniu, nie kryjąc ekscytacji. Wiadomość o tym, że pociecha celebryty jest już na świecie, przekazała stacja TTV w mediach społecznościowych. "Hubertowi urodził się synek. Gratulacje" - czytamy na profilu. Opublikowano także zdjęcie Huberta, który spacerował z czarnym wózkiem ozdobionym niebieskimi elementami. Zajrzyjcie do galerii, aby zobaczyć omawianą fotografię.

"Gogglebox". Hubert zasypany gratulacjami. Internauci zachwyceni nowiną

Post stacji TTV wywołał poruszenie w mediach społecznościowych. Internauci od razu popędzili z komentarzami. "Gratulacje. Dużo zdrówka dla całej rodzinki", Wow, ale super. Gratulacje", "Świetnie. Fajny tata", "Niech się syn zdrowo chowa", "Serdeczne gratulacje dla Huberta" - pisali zachwyceni internauci. Pod postem pojawił się także komentarz od siostry Huberta. "Ciotka Tusia się cieszy, ale będzie rozpieszczać bratanka" - czytamy. Nie zabrakło wpisu od kolegi świeżo upieczonego taty. "Jesteś dobrym ojcem" - napisał Kamil Urbański, znany ze stacji TTV. ZOBACZ TEŻ: Krzysztof Radzikowski z "Gogglebox" pokazał nowy dom. Szarość i minimalizm to mało powiedziane. Patrzcie na kuchnię!