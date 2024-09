Selena Gomez zakpiła z kandydata Trumpa na wiceprezydenta. Poszło o 'bezdzietną kociarę'

Selena Gomez olśniła na gali rozdania nagród Emmy, które nazywane są mianem serialowych Oscarów. Gwiazda pojawiła się w eleganckiej, czarnej sukience z trenem. Kreację wyróżniały kryształki przy dekolcie. Celebrytka wyróżniła się nie tylko wyglądem, ale także żartem, którym wbiła szpilę J.D. Vance'owi, który jest kandydatem Republikanów na wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych.

REKLAMA

Zobacz wideo Co Julia Wieniawa sądzi o fenomenie Taylor Swift?

Selena Gomez zdobyła się na niewybredny żart. Tak zakpiła z Elona Muska

Selena Gomez pojawiła się na scenie podczas 76. gali rozdania nagród Emmy, by wręczyć wyróżnienie dla najlepszego aktora drugoplanowego w serialu komediowym. U jej boku mogliśmy zobaczyć kolegów z planu serialu "Zbrodnie po sąsiedzku" - Martina Shorta i Steve’a Martina. Obaj panowie pozwolili sobie na żarty, więc 32-letnia gwiazda nie była dłużna. Jednocześnie postanowiła nawiązać do ostatnich słów Taylor Swift, która poparła Kamalę Harris w wyborach i podpisała się pod oświadczeniem jako "bezdzietna kociara". Wszystko odnosi się jednak do wypowiedzi J.D. Vance'a sprzed kilku lat.

I pozwólcie mi powiedzieć, jaki to zaszczyt pracować z dwoma facetami, którzy są daleko od bycia bezdzietnymi kociarami

- stwierdziła, czym rozbawiła zgromadzoną publikę.

Skąd wzięły się "bezdzietne kociary"?

Taylor Swift w swoim wpisie wyjaśnia, dlaczego zdecydowała się oddać głos na Kamalę Harris. Później podpisała się jako "bezdzietna kociara", czym nawiązała do słów J.D. Vance'a - obecnie senatora i jednocześnie kandydata Republikanów na wiceprezydenta. W 2021 roku polityk stwierdził w nieistniejącym już programie na Fox News, prowadzonym przez Tuckera Carlsona, że "w tym kraju faktycznie rządzi nami (...) grono bezdzietnych kociar, nieszczęśliwych z powodu życia, które wiodą, i wyborów, których dokonują, dlatego chcą, by reszta kraju była tak samo nieszczęśliwa". To wywołało spore zamieszanie i do teraz jest wypominane Vance'owi, który wspomniał wówczas w tym kontekście także o Kamali Harris.

Na słowa Taylor Swift zareagował Elon Musk, który przekazał sporą sumę pieniędzy na kampanię prezydencką Donalda Trumpa. "Dobra Taylor… Wygrywasz… Dam ci dziecko i będę strzegł twoich kotów całym swoim życiem" - napisał na portalu X.