"Taniec z gwiazdami" to jeden z flagowym programów rozrywkowych Polsatu. Poznaliśmy już wszystkich uczestników najnowszej edycji. Na parkiecie można oglądać: Majkę Jeżowską, Macieja Zakościelnego, Filipa Lato, Piotra Świerczewskiego, Olgę Bończyk, Michała Meyera, Vanessę Aleksander, Filipa Bobka, Natalię Nykiel, Julię Żugaj, Rafał Zawieruchę oraz Annę-Marię Sieklucką. Skład jury pozostał taki sam. Produkcja stara się, by każdy odcinek był zrealizowany z rozmachem. Na widownię można wykupić również bilety, ale te nie należą do najtańszych. Niestety, pierwszy odcinek już jest gorzko oceniany w sieci. Widzowie mają zarzut o jedno. Tym razem nie chodzi o taniec.

Widzowie ostro o wokalistce w "Tańcu z gwiazdami"

W "Tańcu z gwiazdami" w końcu rozpoczęła się rywalizacja o Kryształową Kulę. Wierni widzowie produkcji czekali na pierwszy odcinek nowego sezonu. Jak wiadomo, show jest realizowane na żywo i nie trudno o wpadkę. Tym razem jednak fani produkcji skupili uwagę na wokalistkach. Orkiestrą od kilku edycji kieruje Tomek Szymuś. W sieci już można znaleźć krytyczne komentarze, uderzające w artystkę śpiewającą znane piosenki na żywo. Wokal kobiety nie zrobił wrażenia na internautach i ci zarzucili jej fałsz. "Zmieńcie wokalistkę, aż uszy krwawią", "Wokalistka tak rozprasza, że najlepiej oglądać z wyciszeniem", "Ten wokal wszystko psuje" - czytamy. Zgadzacie się z tymi opiniami? W komentarzach fani ocenili również poziom nowej edycji. Już są przekonani, że rywalizacja o główną nagrodę będzie bardzo wyrównana. "Super, ta edycja ma wysoki poziom", "Najlepsze jury ever" - pisali widzowie.

Dorota Zawadzka sugeruje, że Polsat powinien przesunąć premierę nowego sezonu "TzG"

Sytuacja meteorologiczna w Polsce od kilku dni jest bardzo trudna. Bardzo dużo osób doświadcza powodzi, które pustoszą województwo dolnośląskie i opolskie. Premier Donald Tusk poinformował, że zlecił już przygotowanie rozporządzenia o wprowadzeniu klęski żywiołowej. Dorota Zawadzka zamieściła post w mediach społecznościowych, w którym nawiązała do premiery nowego sezonu tanecznego show. Przyzwyczaiła swoich obserwatorów, że razem z nimi na bieżąco komentowała poczynania uczestników. "Zapytanie mam. Moim zdaniem Polsat powinien przesunąć pierwszy odcinek 'Tańca z gwiazdami', wygląda na to, że jednak tego nie zrobi. Mam więc do was pytanie: Oglądamy razem, nie oglądamy razem" - napisała, tworząc sondę. Zdecydowana większość osób, które wzięły w niej udział zadeklarowany, że nie zamierzają oglądać nowego sezonu "TzG". "Uważam, ze powinien. Albo alternatywnie, nie przesuwać ale wpływy z reklam przeznaczyć na pomoc dla powodzian", "Oglądam. Nie uważam za konieczne pozbawianie wszystkich amatorów tego programu możliwości jego oglądania z powodu sytuacji powodziowej. Mimo wszystko to nie żałoba narodowa. Ale to tylko moje zdanie" - pisali internauci.