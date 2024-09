Internauta zaatakował Siwiec i nazwał "babcią". Szybko go zgasiła

Natalia Siwiec od lat jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Celebrytka chętnie dzieli się zarówno ujęciami z życia codziennego, na których możemy zobaczyć jej najbliższych, jak i chwali się zdjęciami z sesji. Nie mogła milczeć, gdy jeden z internautów publicznie ją zaatakował. Pośpieszyła z ripostą.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Małgorzata Rozenek-Majdan wspomina swoje stare zdjęcia. "Bardzo mnie śmieszą"

Natalia Siwiec zaatakowana przez internautę. Mocno mu odpowiedziała

Natalia Siwiec zyskała popularność dzięki Euro 2012, na którym ogłoszono ją miss turnieju, i od tego czasu bryluje w polskim show-biznesie. Nie skupia się wyłącznie na karierze - jest również mamą siedmioletniej Mii. Nie rezygnuje jednak z działalności w sieci. W najnowszym poście na Instagramie można zobaczyć kilka ujęć celebrytki z sesji zdjęciowej, na których pozuje w czarnej, wyciętej sukience. Jeden z internautów postanowił skomentować dodane fotografie, skupiając się na wyglądzie Siwiec. "Oj babcia, wieku nie oszukasz. Filtry nie pomogą" - skwitował. Na nieprzyjemną wypowiedź postanowiła zareagować sama zainteresowana.

O! Kiedy zostałam babcią? Nic mi o tym nie wiadomo. Czy to miało zaboleć? Jeśli tak, to się nie udało

- odpowiedziała gwiazda. Inni byli zachwyceni zdjęciami i komplementowali celebrytkę. "Piękna!", "Twoje piękno jest niezrównane! Ta sukienka jest stworzona dla ciebie!", "Obłęd" - czytamy pod postem.

Tak piłkarz wspomina związek z Natalią Siwiec. Padły gorzkie słowa

W 2003 roku Natalia Siwiec była związana z Damianem Gorawskim, która wówczas był piłkarzem Wisły Kraków. Sportowiec postanowił wyznać, jak wyglądała ich relacja. Jak wynika z jego słów - celebrytka szukała sławy i rozpoznawalności. - To był jeden wielki cyrk. Ona chciała na moich plecach zrobić karierę, zaistnieć w mediach. Podobał mi się trochę ten szum, sam w tym uczestniczyłem, pozwoliłem na to. (...) Teraz chcę się od tego odciąć, nie popełnię tych samych błędów - wyjawił w rozmowie z "Super Expressem". Dodał również, że dla modelki najważniejsze miało być to, że spotyka się ze znanym piłkarzem. Ostatecznie para się rozstała. Później Siwiec związała się z Mariuszem Raduszewskim, z którym jest do dziś.