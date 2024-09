Taco Hemingway od wielu lat jest jednym z najpopularniejszych raperów w kraju. Nie dziwi, że fani chcą go poznać również od tej prywatnej strony. Muzyk jest w związku z córką Kingi Rusin i Tomasza Lisa - Igą. Para nie afiszuje się jednak ze swoją relacją. Córka znanych dziennikarzy opublikowała zdjęcie z ukochanym, co od razu wzbudziło zainteresowanie. Nie robi tego często.

Iga Lis opublikowała zdjęcie z ukochanym. Internauci już pieją z zachwytu

Para wzbudza sensację od początku, gdy tylko media ogłosiły, że się spotykają - miało to miejsce w maju 2018 roku. Zakochani potwierdzili, że są razem dopiero pod koniec roku. Od tego czasu każdy ich ruch wzbudza spore zainteresowanie. Parę dzieli dziesięć lat różnicy, ale to najwyraźniej nie przeszkadza im w tworzeniu szczęśliwej relacji. Iga Lis i Taco Hemingway nieczęsto mówią o tym, co ich łączy, a w sieci bardzo rzadko pojawiają się ich wspólne zdjęcia. Nic więc dziwnego, że gdy tylko takowe któreś z nich zamieści, internauci się nim zachwycają.

Tym razem nie było inaczej. Lis dodała kilka losowych ujęć, które podpisała jako "tylko miłość". Zdjęcie z partnerem nie było wcale pierwszym w poście, ale to właśnie tę fotografię najchętniej komentowali fani. Na opublikowanym ujęciu Taco zdmuchuje świeczki z tortu, który trzyma Iga. "Przekochani", "Słodki Filip i Igusia", "Ale jesteście słodcy", "Aa! Kocham was", "Ukochana para" - czytamy pod postem.

Tak Taco Hemingway zwrócił się do ukochanej na Openerze

Para nie mówi o swojej relacji wiele. Na ich profilach próżno szukać romantycznych ujęć. Nie oznacza to jednak, że się nie wspierają. Jak wiadomo, Iga Lis jest aspirującą reżyserką, która wyreżyserowała już teledysk do piosenki ukochanego "Gelato" oraz spot "Snuj się". Wspierała go także podczas trasy koncertowej, jak również w trakcie występu na Openerze. Taco Hemingway postanowił podziękować partnerce ze sceny. - Pozdrawiam moją Igusię, która gdzieś tu się kręci, i moją rodzinę, która też tu jest - powiedział. Lis pochwaliła się w mediach społecznościowych relacją, na której widać było tłum, który pojawił się na występie jej ukochanego.