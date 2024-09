Książę Harry kończy 40 lat. Co na to rodzina królewska? Jest reakcja

Książę Harry od kilku lat nie ma najlepszych kontaktów z innymi członkami rodziny królewskiej. Po tym, jak razem z Meghan Markle odcięli się od nich i psioczyli w mediach na bliskich, mają z nimi dość napięte relacje. Synowie króla Karola III starają się siebie unikać, choć w przeszłości byli ze sobą bardzo blisko. 15 września książę Harry obchodzi kolejne urodziny. Rodzina królewska mimo tego, jak wygląda ich sytuacja, uczciła ten dzień.

Książę Harry ma urodziny. Rodzina królewska złożyła mu życzenia

Na oficjalnym profilu na Instagramie rodziny królewskiej pojawił się post, w którym znalazło się zdjęcie solenizanta. Pozuje na nim przy stole, jest bardzo uśmiechnięty - właśnie taki był w przeszłości i za to kochali go poddani. Do fotki dodano wpis, który rozpoczyna emotka w kształcie tortu ze świeczką. "Wszystkiego najlepszego dla księcia Sussex z okazji 40. urodzin!" - przekazano. To samo zdjęcie udostępniono także na InstaStories. Internauci także dołączyli się do życzeń. "Wszystkiego najlepszego Harry! Baw się dobrze i miłego dnia!", "100 lat!" - przekazują fani księcia. Oprócz tego pojawiło się także wiele komentarzy, w których między innymi napisano, że "wygląda na 25 lat". My również dołączamy się do życzeń!

Pod postem jednak nie zabrakło negatywnych komentarzy, w których zwolennicy rodziny królewskiej wyrażają swoje emocje, jakie obecnie odczuwają wobec księcia Harry'ego. "Nie zasłużył na ten post" - napisał jeden z użytkowników Instagrama. Inni stanęli jednak w obronie royalsa. Uważają, że każdy zasługuje na świętowanie tak wyjątkowego dnia, jakim są urodziny.

Książę Harry komentuje swoje 40. urodziny

Kilka dni temu książę Harry zabrał głos w sprawie swoich 40. urodzin. W rozmowie z BBC zdradził, jakie ma plany na ten dzień. - W niedzielę planuję świętować swoje 40. urodziny w gronie rodziny w Kalifornii, po czym wybrać się na urlop w gronie najbliższych przyjaciół - wyznał i dodał, jak się teraz czuje. - Byłem niespokojny przed trzydziestką, ale już nie mogę się doczekać czterdziestki - przekazał syn króla Karola III i powiedział o swoich priorytetach. - Bez względu na wiek, moją misją jest nadal pojawiać się na świecie i czynić dobro. Zostanie ojcem dwójki niezwykle miłych i zabawnych dzieci dało mi nową perspektywę patrzenia na życie, a także wyostrzyło moje skupienie na pracy. Bycie tatą to jedna z największych radości w życiu i sprawiło, że stałem się bardziej zmotywowany i oddany czynieniu tego świata lepszym miejscem - kontynuował.