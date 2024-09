Antoni Królikowski lada moment znowu zostanie ojcem. Póki co, aktor nie mówi publicznie, o płci dziecka, na które czeka z ukochaną Izabelą. Ale dzięki portalowi Świat Gwiazd, dowiedzieliśmy się, kogo się ponoć spodziewa. Sam zainteresowany nie zaprzeczył. - Wśród znajomych to już nie jest tajemnica. Antek mówi per 'moje dziewczyny', zachwyca się, że będzie miał córeczkę, która lada chwila przyjdzie na świat - stwierdziła nieoficjalnie znajoma aktora

Antek Królikowski na wojennej ścieżce

Od dawna aktor toczy wojnę z żoną, Joanną Opozdą, z którą ma syna. Jak donosiły niedawno media, kiedy wyszło na jaw, że Królikowski nie stawił się osobiście na rozprawie w mediach, spekulowano, że aktor za wszelką cenę chciał uniknąć konfrontacji z byłą partnerką. Jaka była prawda? Jak się jednak okazało, aktor nie stawił się na rozprawie z powodu zobowiązań zawodowych, które zatrzymały go w innym mieście. Bowiem we Wrocławiu trwają właśnie zdjęcia do serialu "Uroczysko", gdzie Królikowski gra jedną z głównych ról. Była partnerka nie szczędzi mu złośliwości. Mówi też, że nie ma wsparcia państwa. - Wychowywanie dziecka w pojedynkę jest ciężkie, choćby w sytuacji, kiedy choruje. Miewałam i miewam chwile podłamania, ale przede wszystkim jestem silna, bo samotne mamy znajdują w sobie sił za dwoje, no bo kto ma być silny dla ich dzieci? - powiedziała Joanna Opozda we "Wprost". - Rozmawiam z wieloma samotnymi mamami i one mi mówią, jak bardzo nie czują wsparcia, żadnej pomocy. Często opiekują się chorymi dziećmi, nie mogą iść do pracy. Ja naprawdę nie mam co narzekać, bo ja sobie radzę, mój synek jest zdrowy. Natomiast są kobiety, które porzuciły kariery, wychowywały dzieci, podczas gdy ich partnerzy wspinali się po szczeblach kariery, i nagle takie kobiety zostały same. Z dziećmi. Często bez alimentów. Bez pracy. I co takie kobiety mają począć? - podkreślała Opozda.

Mogą liczyć na przyjaciółkę

Niedawno przyjaciółka rodziny - Joanna Kurowska - opowiadała, że Małgorzata Ostrowska-Królikowska, czyli mama Antoniego spełnia się jako babcia. - Małgosia świetnie gotuje, jest fantastyczną babcią, także myślę, że to ciepło rodziny, tej ogromnej Królikowskich, po prostu spłynie na nowego potomka - stwierdziła aktorka znana z serialu "Teściowie". Pytana o płeć kolejnego dziecka Antoniego Królikowskiego, Kurowska nabrała wody w usta. - Nie wiem, nie powiem, nic nie wiem, nie widziałam, zarobiona jestem - próbowała wybrnąć.