12 września w Warszawie odbyła się impreza promująca markę biżuterii. W. KRUK - "Za głosem serca". Na evencie pojawiło się sporo celebrytów. Uwagę z pewnością zwracała Natalia Szroeder. Trudno było też oderwać wzrok od Maffashion.

REKLAMA

Zobacz wideo Natalia Szroeder pokazała nagranie z dzieciństwa

Natalia Szroeder pokazała brzuch

Na evencie nie mogło zabraknąć Natalii Szroeder, która jest ambasadorką wspomnianej marki jubilerskiej. Piosenkarka pojawiła się na wydarzeniu w białym total looku. Postawiła na króciutki top z mocno wyciętym dekoltem, który odsłaniał jej umięśniony brzuch. Do tego szerokie spodnie na gumce oraz krótki żakiet, o modnym w tym sezonie kroju. Gwiazda postawiła na biżuterię z perłami oraz delikatny makijaż, chociaż nie oszczędzała na rozświetlaczu. Do tego rozpuszczone włosy, które układały się w eleganckie fale. Klasa.

Natalia Szroeder Fot. KAPIF

Maffashion w szerokich spodniach i niebieskich butach

Maffashion również świetnie prezentowała się na ściance. Kuczyńska postawiła jednak na elegancką, ale jednocześnie bardziej casualową stylówkę. Miała na sobie asymetryczną, sięgającą bioder tunikę, która na dole wykończona była jasnymi frędzlami. Jednak hitem są tu szerokie, lejące spodnie w kolorze szampana. Te układały się na celebrytce kapitalnie i podkreślały jej figurę. Całość uzupełniała ciemna torebka oraz granatowe szpilki.

Gwiazdy na evencie W. KRUK. Zobacz Otwórz galerię

Beata Ścibakówna gwiazdą wieczoru. Nie była sama