Jolanta i Aleksander Kwaśniewscy pobrali się w 1979 roku. Owocem ich związku jest Aleksandra, która także jest szczęśliwie zakochana. Córka byłego prezydenta Polski znalazła szczęście u boku Kuby Badacha. Muzyk niedawno obchodził urodziny, a jego ukochana przygotowała dla niego specjalny wiersz z tej okazji. "Zamieszczam zdjęcie z Rzymu, wraz z wysokiej klasy wierszykiem okolicznościowym: Byłam w Rzymie, byłam w Spale, się starzejesz doskonale" - czytaliśmy na jej instagramowym profilu. A co o związku córki twierdzi Jolanta Kwaśniewska? W jednym z wywiadów wszystko wygadała.

Jolanta Kwaśniewska wychwala Kubę Badacha. "Jest wyjątkowym człowiekiem"

Jakiś czas temu Jolanta Kwaśniewska udzieliła wywiadu dla "Vivy!". Została zapytana o to, jak jej córka Aleksandra dogaduje się z mężem Kubą. Opowiedziała o ich wyjątkowej miłości. "Miłość u Oli i Kuby widać na każdym kroku - w ich oczach, gestach. Myślę, że my, rodzice, czekamy na taki moment, gdy u boku naszego dziecka pojawi się człowiek, w którym widzimy uczucie, jakim darzy nasze dziecko. Ja to widzę, czuję i napełnia mnie to wielką radością oraz nadzieją - powiedziała. Padły także bardzo miłe słowa o zięciu. "Dla mnie Kuba jest wyjątkowym człowiekiem z wielką charyzmą" - przekazała Jolanta Kwaśniewska w rozmowie z "Vivą!".

Jolanta Kwaśniewska czule o Kubie Badachu. Nazywa go "synkiem"

Jolanta Kwaśniewska wyjawiła także, jak nazywa swojego zięcia. "Bardzo lubię jego twórczość. Kocham Kubusia. Jest fantastycznym człowiekiem. Jest moim fajnym synkiem" - przekazała dla "Vivy!". W innym wywiadzie Jolanta Kwaśniewska wspomniała o wyjątkowym prezencie od zięcia i córki. - Ola i Kuba przepiękny prezent zrobili na moje 60. urodziny. Wspólnie napisali piosenkę "Kochana mamo" - powiedziała w rozmowie z Magdą Mołek. Po tych słowach nikt nie ma chyba wątpliwości, że Jolanta Kwaśniewska i Kuba Badach bardzo dobrze się dogadują.