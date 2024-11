Kasia Tusk od lat prężnie działa w social mediach. Reklamuje nie tylko produkty swojej marki, lecz także co chwila nawiązuje kolejne współprace. Tym razem zachęca swoich obserwatorów do kupna kremu z luksusowej firmy. Zachwala jego działanie, zachwyca się składem. Jednak to, co bardziej zwraca uwagę niż ten produkt, to sama Kasia Tusk. Córka Donalda Tuska pokazała, w jakim stanie jest jej cera.

Kasia Tusk bez makijażu

Profil 37-latki na Instagramie cieszy się niezwykłą popularnością. Nic dziwnego - Kasia Tusk pokazuje nie tylko swoją działalność zawodową, lecz także dzieli się codziennością. Posty, w których udostępnia kadry ze swojego mieszkania, są bardzo chętnie komentowane. Nic dziwnego, bo celebrytka zadbała w nim o każdy szczegół (zobacz: Kasia Tusk pochwaliła się domowym biurem. Jest co podziwiać). Tym razem właścicielka konta przygotowała prawdziwą gratkę dla obserwatorów. Pokazała się bowiem bez makijażu. W oczy od razu rzuca się cera Kasi Tusk. Widać, że 37-latka ma dobre geny, a także dba o pielęgnację. Jednak nie da się nie zauważyć, że ma zrobione brwi, a także prawdopodobnie wykonała bardzo subtelny makijaż permanentny. Zdjęcie znajdziecie poniżej.

Kasia Tusk chętnie dzieli się swoimi sposobami na dbanie o siebie. Na swoim blogu kilka lat temu opisała, jakich produktów używała wtedy do pielęgnacji twarzy i ciała. Wpis zaczęła od informacji, że dzieli swoje kosmetyki na te, po które sięga codziennie i takie, których używa od czasu do czasu. W tej pierwszej grupie znalazły się: serum i krem do twarzy oraz żel do mycia i olejek do ciała. Do drugiej zaliczyła m.in. szampon, maski czy olejki do włosów.

Kasia Tusk bez makijażu

Marina też pokazała się bez makijażu

Kilka dni temu także Marina pokazała się na InstaStories w wersji saute. Relacjonowała, za pomocą jakich domowych urządzeń dba o swoją cerę. - Odgruzowuję się po ciąży - przekazała fanom, a także poinformowała ich, że po użyciu wspomnianych akcesoriów, planuje nałożyć jeszcze maseczkę. Jej zdjęcia, a także innych gwiazd bez makijażu, zobaczycie w naszej galerii na górze strony.