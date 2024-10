W 2023 roku Rafał Maślak poinformował swoich obserwatorów o zakupie nowego domu. Teraz celebryta wyjawił, że remont wymarzonej posiadłości właśnie dobiega końca. Jeden szczegół wywołał gorącą dyskusję.

Rafał Maślak tuż przed przeprowadzką. Dostał jedno pytanie

W pierwszej połowie 2024 roku, media dobiegła informacja, że Rafał Maślak sprzedaje mieszkanie, w którym do niedawna mieszkał wraz z żoną Kamilą i dwójką dzieci. Lokal wyceniono na niemal dwa miliony złotych, a kwota ze sprzedaży z pewnością przydała się parze w dokańczaniu prac w nowym lokum. W niedzielę Maślak podzielił się z fanami radosną nowiną. Na swoim Instagramie opublikował zdjęcie, na którym widzimy modela wraz z żoną i dziećmi - pięcioletnim Maksymilianem i trzyletnią Michaliną. Rodzina zapozowała w garażu wśród nowo zakupionych mebli. "W garażu są już łóżka i kanapa, więc to chyba znaczy, że jesteśmy już na ostatniej prostej!" - zaczął podekscytowany celebryta. Wygląda na to, że cała czwórka jeszcze w październiku na dobre osiądzie w wyremontowanym domu. "Zostało kilkanaście dni i nasze marzenie się spełni. Dzieciaki nie mogą się doczekać, kiedy zamieszkają w swoim wymarzonym pokoju" - dodał, czym zwrócił uwagę jednego z fanów. "Dlaczego dzieciaki nie mają swoich, osobnych pokoi?" - czytamy komentarz, który zdaje się sugerować, że dzieci celebryty są już na tyle duże, aby mieć oddzielną przestrzeń. Pod komentarzem natychmiast pojawiła się odpowiedź żony Rafała. "Pytaliśmy ich o to. Maksio chciał, żeby Misia spała z nim, no i koniecznie chciał łóżko na piętrze" - napisała Kamila Maślak, zdradzając jednocześnie szczegóły co do umeblowania pokoju dziecięcego. "Ciekawe, jak długo" - odparł z przekąsem autor pytania.

Rafał Maślak poświęcił się rodzinie. Nie obyło się bez krytyki

Rafał Maślak zyskał sporą popularność w 2014 roku, kiedy zdobył tytuł Mistera Polski, po czym reprezentował kraj w Mister International w Seulu. Po cyklicznych występach w programach telewizyjnych i serialach, w zupełności poświęcił się roli influencera. Sympatię obserwatorów niewątpliwie zaskarbił sobie za sprawą zabawnych filmów, które nagrywa wraz z żoną i dziećmi. Nie obyło się jednak bez słów krytyki w stronę celebryty. W 2022 roku opublikował na Instagramie film, na którym bawi się z dziećmi. Na nagraniu widać, jak Maślak trzyma córkę w zawieszonym na nim nosidełku, natomiast syn jest przełożony przez jego kolano. Miało to sprawić wrażenie, że chłopiec jest karabinem. Część widzów jednak nie miała wątpliwości, że zabawa jest niebezpieczna dla dzieci, co zresztą pokazali w komentarzach. "Zabawa chyba tylko dla starszego dziecka. Maleństwo w nosidle biedne, przerażone i całe lata - straszne", "Nie noście dzieci w nosidełku przodem do świata, to bardzo źle!" - grzmieli fani. Aferę postanowił skomentować sam zainteresowany, wyraźnie oburzony negatywnym odbiorem widzów. "Boże jak wy się bawicie ze swoimi dziećmi? [...] Jestem świadomym tatą i jednocześnie ostatnią osobą, która skrzywdziłaby swoje dzieci" - czytamy.