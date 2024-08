Andrzeja Piasecznego kochają fani w całej Polsce. Artysta mimo sukcesu zawodowego nie mógł być jednak w pełni szczęśliwy prywatnie. Wszystko dlatego, że żył w ukryciu. Dopiero dwa lata temu dokonał coming outu i przyznał, że jest osobą nieheteronormatywną. Dodał, że od wielu lat tworzy szczęśliwy związek ze swoim partnerem, którego konsekwentnie nie pokazuje, a każdy "dzień zaczynają od przytulania".

REKLAMA

Zobacz wideo Andrzej Piaseczny o domu. "Na wsi czas płynie inaczej"

Andrzej Piaseczny jasno o ślubie. Takiej deklaracji jeszcze nie było

Wokalista nie krył, że jego wielkim marzeniem jest możliwość wzięcia ślubu z ukochanym. Wielu jego fanów zastanawia się, kiedy Andrzej Piaseczny i jego partner zalegalizują swój związek - w końcu za granicą jest to jak najbardziej możliwe. Piaseczny jest jednak zdania, że lepiej poczekać, aż będzie to możliwe w Polsce. A jeśli jesteście ciekawi zdjęć Piaska, koniecznie zajrzycie do naszej galerii na górze strony.

Dlaczego miałbym wyjeżdżać? Przecież jestem Polakiem

- zaznaczył wokalista w rozmowie z "Faktem".

Andrzej Piaseczny mieszka w Górach Świętokrzyskich. "Ostatni dom we wsi"

Andrzej Piaseczny jakiś czas temu postanowił otworzyć się na tematy prywatne i w programie "Uwaga! Kulisy sławy" pokazał swój dom. Jak się wówczas okazało, mieszka w miejscu, w którym nie brakuje malowniczych widoków. W pobliżu znajduje się niezwykle klimatyczny pałacyk Henryka Sienkiewicza. W swoim gniazdku nie mieszka jednak sam, a z ukochaną mamą, która szybko zaakceptowała jego partnera. Przyznał, że to miejsce go "wybrało". Dodatkowo, jest to świetne miejsce dla turystów. Dodał, że sam mieszka przy szlaku, odwiedzanym przez przyjezdnych. "Ja mieszkam w Górach Świętokrzyskich od ponad dwudziestu lat. Myślę, że są na świecie miejsca, które nas po prostu przyciągają. Czasem to nie my wybieramy miejsca, a miejsca wybierają nas. Góry Świętokrzyskie - serdecznie zapraszam. Małe pagórki można wręcz powiedzieć, ale dla turystycznie fajnego spędzania czasu to jest idealne miejsce. Ja zresztą mieszkam przy jednym z najbardziej popularnych szlaków turystycznych, na wsi, ostatni dom we wsi, więc w razie czego zapraszam na herbatę" - opowiadał w rozmowie z nami.