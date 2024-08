Izabela Parzyszek zniknęła bez śladu 9 sierpnia. Kobieta podróżowała autostradą A4 w celu odebrania swojego taty ze szpitala. Nigdy tam jednak nie dotarła. Wcześniej 35-latka zadzwoniła do ojca, aby poinformować o problemach z pojazdem. Gdy pomoc do niej dotarła, kobiety już tam nie było. Został jedynie samochód Izabeli, z telefonem w środku. "Ojciec miał z nią ostatni kontakt o 19:37. Powiedziała, że nie zadzwoniła po lawetę. Poprosiła, żeby to zrobił. Kazał jej poczekać. Wysłał tam swoich znajomych. Jej już wtedy nie było" - powiedział mąż zaginionej w rozmowie z Onetem. Głos zabrała znana jasnowidzka.

Trwają poszukiwania Izabeli Parzyszek. Jasnowidzka wie, gdzie jest kobieta?

Od ponad tygodnia odpowiednie służby angażują się w poszukiwania zaginionej. O sprawie mówią wszystkie media, aby zdobyć jak najwięcej informacji. Głos postanowiła zabrać jasnowidzka, która działa pod pseudonimem Victoria Naiver. Na swoim profilu na Facebooku opublikowała post, w którym podała i nakreśliła współrzędne miejscowości Strupice. Jest przekonana, że to właśnie tam policja powinna szukać 35-latki.

Wiem, że na mojej stronie są osoby z policji. Sprawdźcie panowie proszę ten teren pól, wokół pól, aż do wsi. Zejście jest 150 metrów od tego auta. A was kochani proszę o udostępnienie mojego postu. Być może jakoś pomogę w tej sprawie. Dziękuję

- napisała jasnowidzka w mediach społecznościowych. Więcej kadrów z zaginioną Izabelą znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Mąż zaginionej Izabeli zabrał głos. Mówi o nowych informacjach

Mąż 35-letniej Izabeli, Tomasz, regularnie przekazuje nowe informacje. Przyznał, że w początkowej fazie poszukiwań, otrzymywał wiele telefonów. "Cały czas otrzymujemy jakieś telefony i sygnały (...). Na początku próbowaliśmy poszukiwać i też o tym informowałem policję, że takie działania chcemy podjąć. To było w niedzielę. Chcieliśmy najszybciej to zrobić" - zdradził ukochany zaginionej Tomasz Parzyszek, cytowany przez TVN24. To jednak nie wszystko. Według wrocławskiej "Gazety Wyborczej" na koncie bankowym zaginionej nie odnotowano żadnego ruchu. Kobieta nie wypłacała również żadnych pieniędzy. W telefonie Izabeli również nie było żadnych podejrzanych połączeń.